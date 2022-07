KOLA HITNE POMOĆI POD ROTACIJOM JURILA DO TRUDNE ŽENE Ali maleni Gavrilo nije želeo da čeka! Šta se sve izdešavalo u Vranju

BEOGRAD - Dobili smo poziv 26. jula u ranim jutarnjim časovima da hitno prevezemo ženu do porodilišta. Kad su takve situacije, uvek najavimo porodilištu da budu spremni da nas čekaju.

Oni su izašli ispred zgrade kako bi je preuzeli i odeveli u salu jer mi stignemo za svega par minuta. Međutim, usledilo je iznenađenje, iz saniteta hitne pomoći, ekipa je izašla sa detetom u naručju, priča dr Dragan Popović, načelnik službe Hitne pomoći u Vranju.

Kako je ispričao, sve se dogodilo baš kao na filmu, stigao je poziv, suprug koji je bio na poslu, javio je adresu, hitna je stigla, preuzela je i na praznik Svetog arhangela Gavrila rodio se zdrav dečak i to za svega 15 minuta. Poziv je stigao u 7.30, beba je rođena u sanitetu u 7.45.

- U jutarnjim satima dobili smo poziv od supruga trudnice, i poziv je glasio da se hitno ide na adresu koju nam je dostavio jer je on bio na poslu. Rekao nam je da ga je žena pozvala da, je uspaničena, da je on na poslu i onda zapisali adresu. On nije bio siguran da li je porođaj već krenuo, ali nam je kasnije rekao da su se pre nego što je krenuo na posao, da su se dovumili da li da idu u porodilište ili ne. Pa je supruga odlučila da je rano, međutim ispostavilo se da su trudovi počeli. Naša ekipa je odmah krenula, jer to je prvi red hitnosti, to nam je prioritet. Odmah smo poneli set za porođaj, za svaki slučaj, što i činimo kada su ovakve stvari u pitanju, počinje priču za Blic dr Popović.

Kada je Hitna stigla, žena je bila u bolovima, ležala je, ali su je oni bezbedno prebacili u vozilo i uputili se ka porodilištu.

- Ja sam bio tu kada je poziv stigao pa sam glavnoj sestri rekao odmah da pozove pororidlište da im nagovesti da imamo takvu situaciju, jer mi ne znamo šta nas čeka kada su takve situacije u pitanju, pa najavimo dolazak da oni budu spremni i da nas čekaju na ulazu. Pod sirenema, dr Nenad Blagojević, medicinska sestra Jadranka Tasić i vozač Aleksandar Kostić, uz neku našu asistenciju, mene kao načelnika i glavne sestre stigli su do porodilišta a usput i porodili ženu. Dečak se rodio na praznik Svetog arhangela Gavrila, mislim da su mu dali i to ime. Majka ima 29 godina, ovo joj je drugo dete, kako sam posle saznao sve je u redu, i mama i beba si dobro, objašnjava dr Popović.

Kako objašnjava dr Popović priroda ima svoj put, pa se i maleni Gavrilo rodio u kolima hitne pomoći.

-Porođaj je bio u kolima negde na pola puta, ekipa je letela i brzo stigla, ali to je priroda. Sa detetom u narčju izašli su iz saniteta ispred pororilišta, i kada ih je otac video nije mogao da veruje, jer je i on došao. Bebi se žurilo i to je bilo to, otac se rasplakao od sreće, ekipa je bila puna adrenalina, priča dr Popović.

Na Svetog Vasilija rodio se Vasilije

Još jedan slučaj desio se pre nekoliko godina dr Popoviću, kada je hitna jurila ka Nišu.

-Imao sam i ja jedan sličan slučaj, pre tri, četiri godine. Sa trudnicom smo jurili ka Nišu, negde kod naplatne rampe se žena porodila, a to je 15 kilometara od grada. Kad smo došli ispred niškog porodilišta isto smo izašli sa detetom u naručju. Tada je bio praznik Svetog Vasilija Ostroškog, i dečak je dobio ime Vasilije, priča dr Popović.

Kurir.rs/Blic