PORTUGALCI ZASVIRALI SRPSKU PESMU! Publika ostala bez teksta kad je čula "Igrale se delije": Prešli 1.000 km jer vole Srbe

Muzika ne poznaje geografske granice niti bilo kakve podele, ona spaja narode različitih vera i stavova. To je samo još jednom dokazano u praksi kada je grupa muzičara iz Portugala stigla u Srbiju, oduševljena i opčinjena zvucima naših truba. Nisu odoleli našim narodnim pesmama, pa su svoj pečat dali kad su na limenim instrumentima odsvirali numere poput "Ajde Jano" i za njih najupečatljivije "Igrale se delije".

01:12 Portugalci svirali Igrale se delije

"Naš orkestar čini oko 25 članova kada sviramo velike koncerte, a zbog daljine puta i obaveza u Srbiju nas je stiglo devetoro. Veliki smo zaljubljenici u srpsku muziku, koja definitivno ima dušu. Postoje sličnosti između naše i vaše muzike, negde se prepliću. Fado muzika je nalik srpskom folkloru. Naučili smo dosta srpskih narodnih pesama da sviramo, što nailazi na odličan prijem kod publike gde god da sviramo", kaže za RINU Pol Roberst frontmen grupe Fara Fanfara.

Posebnu pažnju posvetili su trubi, za koju kažu da se nigde na svetu ne svira kao u Srbiji. Stoga su i došli u našu zemlju, a nisu propustili ni Sabor trubača u Guči.

"To je za nas bio neverovatan doživaljaj. Videti i čuti sve te vrsne majstore, svirati sa njima. Кada svirate trubu, sva vrata su vam otvorena. Zvuci su ekspresni i kada uz to osetite publiku vrlo jako vas sve to ponese. Znamo da se ovo umeće sviranja u Srbiji prenosi sa kolena na koleno i to je nešto što treba negovati i čuvati", istakao je Roberts.

Frontmen portugalske grupe Fara Fanfara šrvi put došao je u Guču pre 12 godina, a od tada se trudi biti redovan gost na ovoj manifestaciji. Najveći utisak na njega i kolege ostavili su provereni majstori koje su imali priliku upoznati na Saboru trubača.

"Ekrem Mamutović, Dejan Petrović, Boban Marković su apsolutni kraljevi kad je u pitanju truba. Čast mi je što sam imao priliku da ih upoznam", zaključio je Portugalac.

