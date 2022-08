Turistička organizacija opštine Inđija nastavlja sa aktivnostima u cilju razvoja turizma ove opštine i još boljeg pozicioniranja na turističkoj mapi Srbije.

Kako ističe za Kurir televiziju direktor TO Inđija Milan Bogojević, u planu je da se u Inđiji napravi „Srpska Kapadokija”.

- U ovom prelepom ambijentu mi ćemo postaviti desetak balona kao onih u Kapadokiji. Još uvek pravimo testiranja da li će biti slobodnog leta ili levitiranja. Time mislim da Srbija dobija jednu atrakciju. Mislim da bi to postala regionalna turistička atrakcija. Na devet hektara ovog ostrva imamo ovde preko hiljadu stoke na ispaši. Ima oko 300 konja, jedan prelep ambijent. Zamislite sada da svu ovu lepotu možete da gledate iz vazduha. Ja sam siguran da bi se za jedno par godina čak i mogli takmičiti sa Kapadokijom. Što smo do sada obećavali, to smo ispunili. U Kapadokiji je let od 250 evra, kod nas će biti oko 50 evra. Ovo je svakako jedna nova atrakcija za narednu godinu - rekao je za Kurir televiziju Bogojević.

04:08 U INĐIJI SE PRAVI SRPSKA KAPADOKIJA! Srbija može da se pohvali najvećom turističkom organizacijom u čitavom regionu

