OD STAROG ALATA DO ČARAPA NAZOVICA: Tradicionalni Gospojinski vašar u Loznici! Nema čega nema, od igle do lokomotive...

LOZNICA - U lozničkom prigradskom naselju Klupci održan je tradicionalni Velikogospojinski vašar na koji dolaze ljudi iz Podrinja, Rađevine, Azbukovice kao i susedne Republike Srpske. Kao na svakom panađuru nema čega nema, od igle pa skoro do lokomotive, a ni temperatura od 30 stepeni, subjektivno bar pet više, nije smetala mnogima da danas dođu računajući da će lakše podneti znojenje nego gužvu kakva bude u večernjim satima.

foto: Kurir/T. Ilić

Duž ulice koja vodi do vašarišta sa obe strane načičkane su tezge, a prodavci neumorno nude robu. Normalno, na sve strane su ’’akcije’’ pa se tri majice mogu pazariti za hiljadu dinara, ’’dobre k’o original’’, deset sunđera za suđe za samo 120 dinara, 500 treba dati za dvanaest pari čarapa, a 200 za četiri komada , kako piše, ’’gaće ili veš’’.

foto: Kurir/T. Ilić

Po ceni ’’veša’’ može se kupiti pet pari čarapa, a bokserice su od 100 do 150 dinara, zavisi od dizajna. Na velikoj tezgi nalaze se jastučnice ’’antialgerijske, antibakterijske’’ od 300 do 500, a to su , kažu prodavci, ’’fabričke cene’’. Ovde je moguće postaviti i reklamu natraške, a na jednom mestu se prodaju i čarape ’’nazovice’’ i to šest komada za 200 dinara.

foto: Kurir/T. Ilić

- Akcija patike, muške i ženske, sam biraš, od 2.000 do 2.300, mnogo dobre – galami jedna žena dok se do nje nalazi veliki prostor zatrpan tepisima i stazama, sve su ’’ekstra kvaliteta’’ kao i zavese koje se ’’peru na 40 stepeni’’. - Vrućina je brate, nema mnogo sveta, a i kriza drma novčanike. Nema baš mnogo prodaje, valjda je i to zbog Putina i Ukrajine, ali dobro je kako može biti. Bar nema kiše. Biće večeras bolje – kaže trgovac stigao iz Inđije, a ima ih od Beograda, Valjeva, Šapca, Šida, Bogatića, Rume, pa do Kruševca jer je ovo jedan od večih vašara u Srbiji.

foto: Kurir/T. Ilić

Osečaj toplote pojačavaju prizori prasčića i jaganjaca koji se vrte na ražnjevima pored šatri gde gosti kvase grlo ladnim pivom, a nekima vrućina ne smeta da napadnu pečenje. Za kilogram jagnjećeg treba izbrojati 2.200, a prasećeg 1.800 dinara, satare rade, prasiči cvrče, a tek će kad malo zahladni da počne desant na šatre sa ’’živom’’ muzikom. Nezaobilazni deo vašarskog dekora su naduvani tobogani i zamkovi, svakojaki luna parkovi, veliki i mali ringišpili, a jedna vožnja je 150 dinara. Kupuje se sve i svašta, alati, sekire, metle, donje rublje, zvučnici, čak i veš mašine, pantalone se probaju odokativno, a dobra je i ponuda nameštaja.

foto: Kurir/T. Ilić

- Volim da dođem na ovaj vašar mada je tradicionalno slabije posećen od Vidovdanskog. Možda zbog vreline nema mnogo naroda, ali očekujem da će u kasnijim satima biti bolje. Mnogi uglavnom samo razgledaju, pitaju za cenu, retki se maše džepa, ali nema veze. Važno je da ima vašara, a ne kao pre dve godine kada ga zbog korone nije bilo – priča prodavac drvenog maneštaja iz Valjeva.

1 / 9 Foto: Kurir/T. Ilić

Kurir.rs / T.Ilić