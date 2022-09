Svečano obeležen Dan grada Subotice

Podizanjem gradske zastave i svečanom sednicom Skupštine grada, održanoj u Velikoj većnici Gradske kuće, na kojoj su uručene diplome i plakete zvanja Počasni građanin i priznanja „Pro urbe“, obeležen je Dan grada Subotice. Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić je, obraćajući se prisutnima u prepunoj Velikoj većnici, rekao da je današnja svečana sednica i prilika da se napravi osvrt na urađeno u proteklom periodu, da se, u kratkim crtama, navede deo učinjenog u proteklih godinu dana, ali i da se najave prioriteti za naredni period.

„U Privrednoj zoni ’Mali Bajmok’ u novembru 2021. godine svečano je, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, otvorena fabrika nemačke kompanije ’Bojsen’, a u maju ove godine zaključen je Memorandum o razumevanju između Grada Subotice i ugledne austrijske kompanije ’Feler–Njumajer grupa’. Kada govorimo o investicijama države i grada, jako je važno što su završeni najznačajniji radovi na obnovi i proširenju kapaciteta Doma za decu ometenu u razvoju ’Kolevka’. Kada je reč o energetskoj efikasnosti, kroz Interreg IPA projekat sa Satnicom Đakovačkom grad je dobio solarne panele na devet važnih javnih objekata i potpunu energetsku sanaciju dve škole. Поносан сам и на činjenicu da smo puštanjem u rad pumpne stanice u MZ ’Gat’ коначно, након више деценија чекања uspeli da rešimo problem katastrofalnih poplava i угрожавањa здравља становника десетина улица у овом делу града. Ponosan sam takođe i na novoizgrađenu, dugoočekivanu ambulantu u naselju ’Prozivka’, naveo je Stevan Bakić.

Prioritet u radu, istakao je, bila je i obnova i izgradnja gradskih i prigradskih saobraćajnica kao i atarskih puteva, ulagalo se i u zdravstvo, socijalnu zaštitu, poljoprivredu, kulturu, sport i sportsku infrastrukturu, a značajna sredstva opredeljena su i za izgradnju vodovodne, kanalizacione i gasovodne mreže.

„U narednom periodu kao grad moramo da se postavimo veoma ozbiljno i odgovorno prema izazovima koje pred celu Evropu donosi predstojeća zima. Tu ćemo učiniti sve što je u našoj moći da podržimo i pomognemo državnu politiku u vezi sa energentima i hranom. Pored veoma teške situacije u svetu – investicije nisu stale. Pruga do Segedina sa naše strane gotovo je završena. Taj projekat, vredan sto miliona evra trebalo bi da donese mnogo kako nama, tako i našem bratskom gradu. Velika nada za naš suštinski ulazak u 21. vek je i brza železnička veza između Beograda i Budimpešte. To je najveće ulaganje u vezi sa Suboticom u njenoj istoriji. Samo radovi od Novog Sada do graničnog prelaza Kelebija koštaće 943 miliona evra. Mađarska je potvrdila svoju posvećenost ovom zajedničkom projektu, a Grad Subotica će u svim tehničkim pitanjima uređenja pruge, koja prolazi gotovo kroz sam centar, imati veliku ulogu da koordinira, podrži i pomogne“, naglasio je Bakić.

On je naveo da je u planu da se tokom naredne godine mandata uđe u realizaciju projekta „Čista Srbija“, a očekuje se i završetak revizije projekta rekonstrukcije Opšte bolnice.

„Predstoji nam i rekonstrukcija Gradskog stadiona. Uložićemo maksimalan napor da se, i pored svih teškoća i problema proteklih godina, pre kraja mandata svi radujemo konačnom otvaranju i stavljanjem u funkciju zgrade Narodnog pozorišta i završetku spa i velnes centra sa akva parkom na Paliću“, rekao je Bakić.

Naglasio je da je unapređenje spomeničke baštine izuzetno značajno za grad Suboticu i sve njene građane i da su u skladu sa ranije donetom skupštinskom odlukom, koja je podrazumevala podizanje tri spomenika, od oktobra 2020. do novembra 2021. godine otkriveni spomenici biskupu Ivanu Antunoviću, Karolju Birou, bivšem gradonačelniku Subotice i kralju Petru Prvom Karađorđeviću, jednom od najznačajnijih srpskih vladara.

„Zaokružujući veliki projekat podizanja spomenika koji se u našem gradu odvijao tokom 2020. i 2021. godine, poslali smo i jednu lepu sliku – sliku bratske sloge, poštovanja i jedinstva, po čemu je Subotica uvek bila prepoznatljiva“, podvukao je Bakić

Naveo je i činjenicu da nisu zanemareni ni svakodnevne probleme građana. Tokom dve godine sa saradnicima gradonačelnik je sa svojim saradnicima saslušao 523 sugrađana i za oko 80 odsto je ishodovana neka vrsta rešenja.

„Mislim da je subotička lokalna samouprava i tokom ove godine bila odgovorna prema građanima Subotice i maksimalno posvećena stabilnosti gradskog sistema i razvoju grada, čak i u veome teškim uslovima najpre pandemije, a potom i ukrajinske krize. Najvažnije je da smo uspeli da održimo stabilnost budžeta i postavimo gradske finansije na zdrave i realne osnove. Rešavajući stare i nasleđene probleme, uspeli smo da otplatimo i dug za vojnu imovinu koji nije servisiran dugo. Sve je to dalo budžetu neopohodan manevarski prostor i omogućilo njegovo kvalitetno planiranje i povećanje u narednim godinama“, ocenio je Bakić.

Na svečanoj sednici Skupštine grada gradonačelnik Bakić je čestitao profesoru emeritusu dr Šandoru Šomođiju na dodeli zvanja Počasni građanin i dobitnicima priznanja Pro urbe dirigentu Maćašu Murenjiju, profesoru doktoru Josipu Ivanoviću i diplomiranom koreografu Miroslavu Vojnić Hajduk – Marači.

„Iskoristio bih i ovu priliku da izrazim zadovoljstvo što naša zemlja, pod vođstvom predsednika Vučića, ide putem mira, stabilnosti i ekonomskog napretka. Želim da se zahvalim predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na velikoj podršci u realizaciji projekata izuzetno značajnih za naš grad, kao i na njegovom svakodnevnom radu na poboljšanju uslova života svih građana Srbije i jačanju imidža naše države u međunarodnim okvirima. Na punoj podršci zahvaljujem se, takođe, i Vladi Republike Srbije i Pokrajinskoj vladi. I na kraju, svim sugrađanima čestitam 243. godišnjicu Grada Subotice, a vama, prisutnima u Velikoj većnici, još jednom se zahvaljujem što ste sa nama u ovom svečanom trenutku”, zaključio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Prisutnima na svečanoj sednici obratio se i predsednik Skupštine grada dr Balint Pastor. On je podsetio da je 1. septembra 1779. godine naselje koje je tada već postojalo vekovima, postalo slobodan kraljevski grad.

„Doduše godinu dana kasnije su neke povlastice ukinute ali se pokazalo da je sigurno jedino ono za šta se građani Subotice sami izbore, ali s druge strane je bitna podrška i drugih nivoa vlasti i danas kada smo sumirali rezultate iz poslednjih godinu dana mogli smo da konstatujemo da smo uživali podršku Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine kao i Vlade Mađarske u finansijskom smislu za realizaciju određenih, za nas veoma bitnih projekata”, istakao je dr Balint Pastor.

Prema njegovim rečima ciljevi su ostali isti, ravnomeran razvoj grada i svih mesnih zajednica kao i razvoj Palića.

„Mislim da je izuizetno bitno što su na Paliću konačno napravljeni pomaci. S jedne strane ponovo se gradi akva park, s druge strane obezbeđena su sredstva za sređivanje Vikend naselja koje je predstavljalo ruglo Palića u samoj blizini turističkih atrakcija. Ovo je inače jubilarna godina kada slavimo 110 godina od predaje na upotrebu Gradske kuće kao i amblematskih građevina u secesijskom stilu na Paliću, a i neka naša preduzeća i ustanove slave jubilej. Želeo bih da u ime Skupštine grada poželim svim građanima Subotice srećan praznik i da ih pozovem na programe koje je grad organizovao tim povodom”, rekao je dr Balint Pastor.

U ime nagrađenih prisutnima se obratio Šandor Šomođi koji je, između ostalog, kazao da su svi nagrađeni, u svom domenu, izvršavali svoje zadatke kako bi doprineli razvoju i svojih struka, i grada Subotice.

Svečana sednica Skupštine grada Subotice, u okviru koje je izveden i prigodn muzički program, počela je himnom „Bože pravde” koju je izveo Crkveni hor „Sveti Roman Melod”.

