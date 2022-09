KOD STAŠIĆA SE STRUJA VAZDA ŠTEDELA, A EVO KOLIKI IM DOĐE RAČUN: Violeta kaže da na zimu ni ovo više neće uključivati (FOTO)

ČAČAK - Nikad kao ove zime izgleda da neće stariji članovi domaćinstva šetati kroz kuću i gasiti svetlo pokušavajući da uštede električnu energiju i na taj način smanje račun za struju.

Poklopiti šerpu pri kuvanju, podići temperaturu rashladnim uređajima, gasiti svetlo za sobom samo su neki od saveta Ministara rudarstva i energetike kako da se u ovim kriznim vremenima uštedi električna energija.

foto: Rina

U domaćinstvu Stašića oduvek se vodilo računao potrošnji, pa im ova zima neće doneti ništa novo.

- Struju smo do sada trošili negde oko 300 kilovata, negde oko 3.000 dinara, zimi je to bilo malo više, jer smo tada uključivali peć u sobi, sada verovatno to nećemo raditi zbog ove situacije, zbog poskupljenja" rekla je za agenciju RINA Violeta Stašić, domaćica iz čačanskog sela Loznica.

Prema savetima struke ušteda ne bi trebalo da predstavlja problem, jer se ne zahteva neko ekstremno, već veoma razumno ponašanje.

foto: Rina

- Najveći potrošači električne energije u jednom domaćinstvu su tea peći, grejalice, šporeti, bojleri i klime. Postoje neki saveti i preporuke koje bismo trebali da poslušamo jer bi samim tim i naši računi bili manji, recimo led sijalice su jedna vrsta uštede, takođe da gasimo bojler kada nismo kod kuće, posebno kada idemo na odmor ili neki duži put - rekao je Filip Paunović električar.

Ukoliko budemo smanjili potrošnju toplotne, ali i električne energije sebi ćemo obezbediti uštedu i to 15 odsto, a sva domaćinstva koja budu imala niže račune sebi će obezbediti dodatne popuste.

Kurir.rs/RINA