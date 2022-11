SIMBOL NOVOG SADA SE DIŽE IZ PEPELA! Prazan kostur objekta koji je nekada bio centar učenja POSTAJE SAVREMENA ZGRADA IT KOMPANIJE

U Srbiji u IT sektoru radi oko 40.000 ljudi od kojih je 10.000 u Novom Sadu.

Pa i ne čudi što poslednjih godina vlada velika potreba ovih kompanija za novim kancelarijama u ovom gradu. Vlasnici sve češće biraju da umesto podizanja novih biraju stare zgrade.

- Razvijanje IT kompanije je krenuo relativno davno. Samim tim što Novi Sad privlači te kompanije koje dolaze da rade nove objekte ili rekonstruišu stare. Možda je ovo najbolji primer jednog starog objekta koji godinama stoji prazan. Kupila ga je kompanija "Vega" i pretvara ga u svoju IT kompaniju. To je sjajan primer jer grad neće imati samo jedan prazan kostur od objekta, već će tu biti jedan savremeni objekat. Ne znam koliko će raditi tu zaposlenih, ali tu ima 4.500 kvadrata - rekao je Dušan Miladinović, direktor Zavoda za urbanizam Novog Sada.

Zgrada Radničkog univerziteta prodata je krajem 2020. godine na javnoj licitaciji, a u martu prošle godine predstavljeno je novo rešenje za izgled plavog nebodera.

- To je nekadašnji centar učenja i saznanja u Novom Sadu, a mi smo tada IT kompanija koja je u potpunosti okrenuta učenju. Tako da nam se činilo kao dobar spoj naših vrednosti i vrednosti koja je imala ova zgrada u prošlosti - rekao je Vladan Ostojić, suosnivač kompanije.

Ovo je način da se jedan od nekadašnjih simbola Novog Sada posle velikog požara i višedecenijskog zanemarivanja ponovo digne iz pepela.

