OVO JE BOJANA, DOBRO JE POGLEDAJTE! LIČI LI VAM NEKO NA NJU: Čvrsto veruje da su joj sestru bliznakinju ukrali iz porodilišta

SMEDEREVO - Otkad znam za sebe tragam kao da mi deo duše nedostaje. Neizmerno volim svoje troje dece, supruga, brata, roditelje, ali mi fali ona...

- Ne verujem da je mrtva - govori za "Novosti" Bojana Veličković (41), iz Smedereva, koja godinama traga za istinom i sestrom bliznakinjom. Njena majka porodila se prirodnim putem 28. septembra 1981. u smederevskom porodilištu. Bojanina sestra rodila se 10 minuta po ponoći, a pet minuta kasnije i Bojana.

- Mama nije ni znala da je nosila dve bebe, osim što joj je doktor na jednom pregledu rekao da mu se čini da čuje dva srca. Pričala je da moju sestru nije videla, babica ju je odmah odnela iz sale. Vratila se nekoliko minuta kasnije i rodila sam se ja. Pokazala me je majci s rečima: "Šteta što ti prvo nije preživelo, jednojajčane su bliznakinje, bile bi identične." To je sve što je saznala u porodilištu. Molbe da vidi svoje mrtvo dete nisu pomogle. Doktor koji je tu noć radio nije se pojavio ni na porođaju, a ni kasnije, cela tri dana. Tu noć u porođajnoj sali je bila samo babica - prepričava Bojana majčina sećanja.

Ni njenom ocu, ujutru, nisu ništa više rekli, osim što su odbili njegovu molbu da sahrani dete. Danas nema dokaza o smrti osim reči babice kao jedinog svedoka porođaja.

Neobjašnjiva podudarnost

Osećam da je moja sestra živa. Svi su me odvraćali od potrage, osim roditelja. To me još više drži u istrajnosti. Ima još nešto, događaj od pre nekoliko godina. Moji stric i strina su na TV, tokom fudbalske utakmice italijanske lige Juventus - Torino, videli "mene" na tribinama. Devojka na kojoj se zadržao kadar bila je identična. Bili su sigurni da sam to ja. Zato sam na društvenim mrežama raširila objavu za nestalom sestrom sa svojim fotografijama i prevela je na italijanski. Možda se moja sestra ugleda na nekoj od njih - kaže Bojana.