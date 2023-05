"STAVIO MI NOŽ POD GRLO I POVIKAO IZLAZI NAPOLJE" Taksistkinju iz Čačka muškarac KRVNIČKI napao, a onda je usledila JOŠ GORA STVAR

Čačak - Uobičajen radni dan za volanom taksija, za jednu Čačanku pretvorio se u košmar koji nikad neće zaboraviti. Iako se taksiranjem bavi dve godine nikad nije bila u ovakvoj opasnosti i to od strane stranke koju je vozila na zadatu adresu. Nije ni slutila da će se tokom vožnje od Čačka do jednog dragačevskog sela morati boriti za sopstveni život.

- Kada je on ušao u tasi sve je izgledalo normalno. Započeo je priču da je upravo stigao iz Španije u kojoj je dugo radio, da želi da ostane ovde. Zatražio je da ga vozim u Ovčar banju gde ima vikendicu koju želi da obiđe, započinje priču taksistkinja.

Međutim, tokom vožnje ka pomenutoj vikendici muškarac je odlučio da se vrati nazad u čačansko naselje Atenica, gde mu se, kako je rekao nalazi porodična kuća da bi uzeo ključ. Kada su stigli, izašao je iz auta i otišao do jedne kuće gde je bilo upaljeno svetlo a zatim se, kako kaže naša sagovornica, ubrzo i vratio. Seo je u kola i rekao da ga sada vozi ka Guči preko sela Grab. Sve je bilo potpuno normalno.

- Drama je počela onog trenutka, kada sam sa glavnog skrenula na makadamski put u dragačevskom selu, okružen malinjacima. Kada smo došli na to odredište upitao me je "Koliko para dugujem", odgovorila sam mu 4,300 dinara, on je rekao idem do kuće samo da uzmem novac. Posle 2-3 minuta, ja vidim da nije otišao pravu kuću već u dvorište. Kada se vratio, uleteo je u kola i kuhinjski nož mi je stavio pod grlo i povikao izlazi napolje. Ja sam u tom trenutku doživela šok, pomislila sam da se radi o nekoj šali, dodaje Čačanka.

foto: Shutterstock

Medjutim, nasilnik ju je izvukao napolje iz automobila ponevši sa sobom sve stvari, od ranca, jednog telefona i tableta. Kako ju je izvlačio iz automobila, spazila je da nije video njen službeni telefon koji je krišom ubacila u duks.

- Pomolila sam se Bogu da ima dometa i nasumice okrenula broj, kako je to bio službeni telefon, pozvala sam centralu. Kolege su čule da sam kukala i zapomagala, videli su da se nešto dešava. Kako je sve krenulo nisam znala šta mogu da očekujem, pozdravila sam se sa životom jer me je vukao i šutirao po zemlji. On je iz džepa izvadio pištoj, a nož uzeo u drugu ruku, prislonio je vatreno oružje na rebra i terao me da idem u to dvorište i kako prilazimo, tu se nalazio neki bunar u koji je on bacio sve stvari koje je poneo sem pištolja, ističe ona.

Zatim je on od naše sagovornice tražio da pronadje ključ u strujomeru kako bi ušli u kuću.

- Vikala sam da nema ključa nekoliko puta, na šta me je on gurnuo niz stepenice i terao da udjem u auto. Kada sam ušla u auto, nekako sam se sigurnije osećala, i kada smo krenuli nazad vidim ja da se pojavljuje taksi tabla od auta. On je sa pištoljem pretio rečima "nemoj da si stala". Službeni telefon je bio u automobilu i konstantno je zvonio, ali nije uspevao da ga nadje. Pomišljala sam da iskočim iz auta, da se spasim, dodaje sagovornica.

U poslednjem trenutku pojavljuje se za ovu preplašenu ženu slamka spasa. Nasilnik odlučuje da joj ustupi telefon uz ubećanje da ga ona neće prijaviti.

- Javila sam centrali da je sve uredu, i da sam se ja izgubila ali sam dobro, na šta su moje kolege odmah provalile da se nešto dešava. Svi živi tog trenutka pošli su da me traže, i po svim tim putićima su se raštrkali jer nisu znali tačno gde se nalazim. Kada me je prvi kolega našao, javio je ostalima. Pošto smo videli već dva vozila taksija videli usput, on je primetio da se nešto dešava. U tom trenutku se on uplašio, tražio je od mene da ga ne prijavim, i rekao mi budem li to učinila, rekao mi je "ubiću te, decu ću ti zaklati". Ja sam mu rekla da će sve biti uredu - govori taksistinja.

foto: Profimedia

Nasilnik je na putu za Karaulu izbacio kroz oprozor pištolj kojim je celo veče pretio.

- Nakon nekoliko kilometara kolege su nappravile blokadu puta, gde su nas okružili. Mene su izveli na sigurno i odmah su pozvali policiju koja ga je odvela. Tek kada sam se osećala sigurno, stiglo me je sve. Počela sam da vrištim i sve da mi se vraća kroz šta sam prošla, rekla je naša sagovornica i dodaje kada je sve prošlo da su joj kolege rekle kako ovog muškarca, po sličnim ekcesima, poznaju od ranije. Ona ga nije znala.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova rasvetlili su ovo razbojništvo i uhapsili P. Z. (1975) iz Čačka, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo. On se sumnjiči da je 5. maja ove godine u ranim jutranjim časovima uz pretnju pištolja i noža, od žene koja je vozila taksi, oduzeo pazar. Kod osumnjičenog je pronađen novac, za koji se sumnja da potiče iz navedenog krivičnog dela. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Kurir.rs/RINA