ZA 4 KONKURSA OKO 58 MILIONA DINARA: Iz gradske kase za kvalitetnije stanovanje u Loznici

Grad Loznica raspisao je četri konkursa za bespovratno sufinansiranje aktivnosti investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada.

Kako je saopštio gradski menadžer Dejan Stalović konkursi se odnose na fasade, investiciono održavanje krovova, instalacije (elektroinstalacije, uvođenje video nadzora, interfon, zamena ulaznih vrata, stolarije i bravarije), uređaja i opreme (razne pumpe, popravka ili kupovina lifta), a u gradskoj kasi je ukupno za to odvojeno oko 58 miliona dinara.

foto: Kurir/T.I.

- Loznica ovim nastavlja pre neku godinu započete aktivnosti na podizanju nivoa energetske efikasnosti i unapređenja svojstava zgrada. Za fasade je u budžetu namenjeno 47,8 miliona dinara, skoro osam više nego prošle godine, a u troškovima grad maksimalno učestvuje do 70 odsto. Konkurs obuhvata teritoriju celog grada, a konkurisati mogu stambene, stambeno-poslovne i zgrade javne namene. Za ostala tri konkursa odvojena su po tri i po miliona dinara, u njihovoj realizaciji učešće grada iznosi do 50 odsto. Rok za podnošenje prijava za fasade je mesec dana, a ostala tri konkursa 20 od dana objavljivanja – kazao je Stalović dodajući da je konkurs objavljen na sajtu grada gde se mogu naći sve pojedinosti.

Prema njegovim rečima očekuje se da interesovanje bude veliko kao i prethodnih godina. On je podsetio da su od 2020. godine, kada su počele ove aktivnosti, do sada realizovana 164 ugovora. Prve godine ukupno je realizovano 27 ugovora, 2021. bilo ih je 60, a lani 77, a kako je naveo do sada je u gradu na ovaj način urađeno 11 fasada, rekonstruisana 22 krova, nova opremu i uređaji ugrađeni su u 36 zgrada, a u 95 zamenjene instalacije. Grad na ovaj način podiže bezbednost i kvalitet života stanara zgrada, smanjuju im troškove plaćanja energenata, štedi energiju, a obnovljene fasade Loznicu čine lepšom, kazao je gradski menadžer.

foto: Kurir/T.I.

Grad Loznica učestvovao je i na konkursu Ministarstva rudarstva i energetike za program energetske sanacije porodičnih kuća i stanova sa deset miliona dinara, a isto toliko dobiće od resornog ministarstva, tako da će za građane po tom osnovu biti namenjeno 20 miliona dinara. Njima su na raspolaganju poznate mere, ugradnja fasada, zamena stolarije i starih kotlova novim na gas i bio masu, ugradnja toplotnih pumpi, solarnih kolektora i solarnih panela. Loznica je i lani za energetsku sanaciju iz gradske kase izdvojila deset miliona, a toliko je bilo i učešće resornog ministarstva.

Kurir.rs/T.I.