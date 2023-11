MALI BORCI I ARMIJA LEKARA: Loznica obeležila Svetski dan prevremeno rođenih beba

Svaka beba rođena pre 38 nedelje trudnoće smatra se prevremeno rođenim detetom. Procenat prevremenog rođenja u Zdravstvenom centru (ZC) u Loznici je od 7 do 10 odsto, pa tako svaki treći, ili četvrti dan u tom porodilištu možemo očekivati prevremeno rođeno dete, kazao je danas medijima dr Mirko Mrđen, pedijatar-kardiolog i šef Kardiološkog odseka Odeljenja pedijatrije, povodom obeležavnja 17. novembra, Svetskog dana prevremeno rođenih beba.

foto: Kurir/T.I.

- Prevremeno rođena deca mogu se svrstati u dve kategorije, prva su rođena posle 32 nedelje trudnoće i teža su od 1.500 grama, ona se najčešće mogu zbrinuti u našem ZC, a deca mlađa od 32 nedelje moraju se hitno uputiti u Institut za neonatologiju u Beogradu. Kažemo da su prevremeno rođena deca mali heroji i borci što je tačno, ali ona nikada ne bi uspeli da dobiju bitku da nije iza njih armije zdravstvenih radnika da se o njima brine, pre svega pedijatri neonatolozi pa onda i svi ostali. Prevremeno rođena deca su deca visokog rizika kojima je potrebna posebna nega, dvadesetčetvoročasovni nadzor i trudimo se da im to u ZC i omogućimo. Najmanja beba bila je kod nas nedavno, rođena je u 27 nedelji trudnoće, inače, 26 nedelja je granična, za svako dete mlađe od toga ne smatra se da je reč o porođaju već o pobačaju. Ovo dete je rođeno sa otežanim disanjem i imalo je oko 700 grama. Prebačeno je u Beograd i prva informacija je da je u stabilnom stanju - kazao je dr Mrđen i istakao da je najteža posledica, pored drugih koje se mogu javiti, cerebralna paraliza, jer mozak nije imao dovoljno kiseonika zbog loše funkcije disanja.

foto: Kurir/T.I.

Prema rečima dr Slavice Mrdović, pedijatra, neonatologa i šef odseka Ginekološko-akušerskog odeljenja u lozničkom ZC, kod beba rođenih pre 38 nedelje, je pet puta veća smrtnost, a pre 32 nedelje je čak 45 puta veća.

- Ta deca su 10 do 20 puta osetljivija na infekcije u odnosu na decu rođenu u terminu i zahtevaju posebnu negu. Trenutno u ZC zadovoljavamo sve potrebe za zbrinjavanje dece starije od 32 nedelje. Nekada je njima potrebna nega duža od pet do sedam dana, a nekada i do dve nedelje da dostignu minimalnu starost od 34 nedelje i minimalnu težinu od 2.000 grama – objasnila je ona.

foto: Kurir/T.I.

Tanja Glišić, načelnica gradskog Odeljenja za društvene delatnosti, iznela je podatke da se u svetu od 5 do 18 odsto dece rodi pre vremena što je nekih 15 miliona godišnje.

- U Srbiji oko 4.000 beba na svet dođe pre vremena i po informacijama Instituta za neonatologiju Srbija ima prosek 6,8 odsto, što je dobro, a najniži procenat je oko pet odsto. Ovim problemom ćemo se baviti i ubuduće tako što ćemo bolje informisati roditelje i trudnice o mogućnosti prevremenog rođenja i kako negovati takvu bebu. Ove godine smo problem osvetlili iz ugla medicinskih radnika kao neophodne potpore da bi takva deca pobedila – kazala je ona.

foto: Kurir/T.I.

Kako je naglašeno ZC Loznica ima neprekidno dežurna dva pedijatra, jedan je u dispanzeru za decu, a drugi "pokriva" odeljenje i porodilište tako da se može uvek prevremno rođenoj bebi pružiti najbrža pomoć kako bi se posledice svele na minimum. Ovaj dana u Loznici biće obeležen i time što će Muzej Jadra i Vukov dom kulture biti osvetljeni ljubičastom bojom koja predstavlja nadu, hrabrost i zajedništvo, simbolizirajući podršku malim borcima i njihovim porodicama.

Kurir.rs/T.I.