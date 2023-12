ŽRTVOVALA ŽIVOT DA BI RODILA LARU Svi su zdušno navijali za Mariju (33) ali je stigla strašna vest! Njena priča RASPLAKALA Srbiju

Humanitarna akcija "Srce sa juga" koju je pokrenula prerano preminula advokatica iz Niša Marija Takić Pešić (33) i dalje živi. Kao i u godinama kada je Marija osmislila i pokrenula akciju, novogodišnje paketiće dobiće deca koji boluju od onkoloških bolesti i deca iz ekonomski ugroženih porodica. Paketiće će ovog puta prikupiti i podeliti njen suprug Zoran Pešić, njene prijateljice i saradnice iz advokatske kancelarije.

Marija je izgubila bitku sa teškom bolešću oktobra prošle godine, samo četiri meseca nakon što je na svet donela devojčicu Laru.

Posle smrti plemenite advokatice, njen suprug, takođe advokat, odlučio je da nastavi humanu misiju - sa saradnicima je organizovao prikupljanje i podelu paketića za ugroženu i bolesnu decu.

- Za poslednju Novu godinu sakupili smo 2.000 paketa napravili i podelili 500 paketića. Akcija ne da je uspela nego je neverovatno koliko je to bilo uspešno. Imamo u planu da nastavimo humanitarne aktivnosti, za mesec dana planiramo novu akciju za decu koja su se izlečila od raka. Sve je to nastavak Marijinog humanitarnog rada. Dok sam ja živ – živeće i ona. Nastaviće se humanitarne akcije a u narednih godinu dana u planu mi je osnivanje ili humanitarnog udruženja ili humanitarne fondacije koja će nositi njeno ime - poverava se Zoran.

Svima želim ljubav prijatelja u onoj meri u kojoj su Mariju voleli njeni.. Hvala Tamarice, kraljica si..❤🙏 pic.twitter.com/4t3ZhX63uf — Zoran Pešić (@Zokii08) February 24, 2023

"Srce sa juga"

Prema Zoranovim rečima, od početka decembra ponovo prikupljaju igračke, slatkiše, školski pribor, garderobu i sve ostalo što je prikladno da se nađe u paketićima. Kako kaže, akcija "Srce sa juga" je nastavak Marijinog humanitarnog rada. Ne smatram to svojom obavezom.

On je objasnio da donacije prikupljaju na dve adrese, jedna je u Nišu, u Ulici Ćirila i Metodija 17, a druga je adresa Marijinog oca u Leskovcu, Mlinska 19.

"Dok god traje ova akcija, smatram da će i ona da postoji i da je među nama. Znam da bi ona to nastavila da radi svake godine, jer je uživala u tuđoj sreći podjednako kao u svojoj, ako ne i više, a naročito ako su deca u pitanju", rekao je Zoran.

Mariju svi čuvaju u sećanju

Nažalost, opaka bolest sa kojom se borila i pre trudnoće, nije dozvolila mladoj advokatici da dugo uživa u svojoj sreći nakon rođenja deteta. Njena Lara sada ima godinu i po dana, i po Zoranovi, rečima, svakim danom sve više podseća na svoju majku.

"O devojčici brinu Marijini roditelji i ja, a pomažu nam i moji roditelji i drugi rođaci. Možda će neko reći da sam pristrasan jer je reč o mom detetu, ali zaista je zlatna i raste u jednu fantastičnu devojčicu. Već prepoznajem u njoj neke Marijine obrise, prepoznajem Marijin karakter, što mi je izuzetno drago. Kao otac najsrećniji bih bio da ona nasledi Marijin karakter, izgled, odnosno sve ono što je Marija imala, a imala je mnogo toga lepog i vrednog", kazao je Zoran.

Devojčica je još mala, dodao je on, tako za sada na slikama još ne prepoznaje svoju mamu.

Zahvalnica advokatske komore

A Mariju će zauvek pamtiti i kolege advokati. Nedavno su joj posthumno dodelili zahvalnicu Advokatske komore u Nišu za savestan i profesionalni odnos prema advokaturi i bavljenje humanitarnim radom.

Zahvalnica je uručena je suprugu Zoranu na Dan advokature.

Svesno se žrtvovala da bi se ostvarila kao majka"

Zoran je u svojevremeno ispovesti za “Blic”, ispričao da je Marijina najveća životna želja bila da se ostvari kao majka, iako je znala da to može pogoršati njeno zdravlje. Želju je i uspela da ispuni u julu prošle godine kada je rodila ćerkicu.

- To je bila njena najveća želja - da se ostvari kao majka. Iskreno, ona je žrtvovala svoj život svesno da bi se ostvarila kao majka. To svi lekari kažu. Čim se porodila, krenuli su problemi sa teškom bolešću. A imala je izuzetan život, lep život. Iz njenog položaja, iz njene životne pozicije, da ti svesno svoj život žrtvuješ, to je nešto veliko. Sve nas koji je volimo ostavila je u teškoj tuzi, ali šta ćemo, to je. Moramo da se trudimo da sve ono što je ona želela i zamislila, bar delić toga, da ostvarimo. To je moj put, da izvedem dete na pravi put, da dete sazna i shvati kakva je majka bila kraljica, da samo delić onoga što je ona želela ja sprovedem u delo. To je neka moja životna misija nadalje, ispričao je prošle godine Zoran.

Ko je bila Marija Marija Takić Pešić rođena je 1989. godine u Leskovcu. Završila je Petu beogradsku gimnaziju a diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine sa prosečnom ocenom 9,21. U Londonu je završila Pravnu školu poslovnog engleskog jezika, akreditovanu od strane "British Council". Pripravnički staž obavila je u advokatskoj kancelariji Takić u Leskovcu, čime je nastavila dugogodišnju porodičnu advokatsku tradiciju. Od 2017. godine bavila se advokaturom. Uspešno se bavila zastupanjem klijenata u građanskim i krivičnim postupcima, a usko je bila specijalizovana za porodično pravo, naročito u bračnim sporovima, postupcima povodom nasilja u porodici, kao i postupcima radi ostvarivanja prava na obavezno izdržavanje. Osim advokaturom bavila i humanitarnim radom, a njene akcije dirnule su Srbiju. Na Božić 2021. godine sa suprugom Zoranom pokrenula je humanitarnu akciju podele više od 500 paketića siromašnoj deci i deci bez roditeljskog staranja u Nišu i Leskovcu. Godinu dana ranije, obezbedila je 40 paketića za decu na niškoj onkologiji, za šta je bila nagrađena plaketom NURDOR-a.

