KAKO SE ZA DOČEK SPREMAJU NA JUGU, A KAKO NA SEVERU SRBIJE? Pripreme u punom jeku, ko se još nije odlučio, OVO JE POSLEDNJA ŠANSA

Dopisnice iz Niša i Subotice izveštavale su kako protiču pripreme u njihovom gradu. Kako su okićeni gradovi, koji su programi predviđeni za doček Nove Godine i približile gledaocima Kurira kako to sve izgleda.

foto: T.I.

Dopisnica Kurira, Aleksandra Orlić, donosi uzbudljive vesti iz Subotice uoči dolaska Nove godine. Grad se sprema za nezaboravni doček, obeležen muzikom, atmosferom i vatrometom.

Koncert čuvenih trubača, oca i sina, Bobana i Marka Markovića, zakazan je za 22:30, obećavajući veselu atmosferu i spektakularan vatromet u ponoć.

Ove godine, grad je prošao kroz promene - nakon dve godine bez organizovanog dočeka, sredstva iz budžeta usmerena su ne samo ka podršci mladim talentima i lečenju dece, već i za organizaciju novogodišnjeg slavlja, što je izazvalo radost među Subotičanima.

foto: Kurir tv

Uvertira za novogodišnju noć je već u punom jeku - večeras će Subotički simfonijski orkestar održati koncert u gradskoj kući, donoseći klasičnu muziku za sve posetioce. Turistička organizacija beleži gotovo pun kapacitet na Paliću i oko 70% popunjenosti hotelskog smeštaja, što ukazuje na veliko interesovanje za doček Nove godine u ovom gradu. Preporučuje se brza rezervacija smeštaja, jer se očekuje da će se kapaciteti brzo popuniti do 31. decembra.

Subotica već sada pruža prazničnu atmosferu kroz "Winterfest", privlačeći brojne posetioce koji uživaju u raznolikim ponudama zanatskih radnji i kupovini proizvoda za novogodišnju noć ili ukrašavanje domova.

foto: Kurir tv

Zakazani doček 31. decembra na centralnom trgu obećava vrhunski provod uz nastup porodice Marković, uz čije trube su se osladili iz brojnih srpskih filmova. Koncert počinje u 20:30, pozivajući sve da dođu i uživaju u tom nezaboravnom trenutku.

Pored muzičkog programa, tu je i Ledeni tobogan, omiljena atrakcija za sve uzraste, obećavajući fantastičan provod i za najmlađe i za najstarije.

Aleksandra Orlić završava s toplim željama za kolege iz Pulsa Srbije i gledaoce, nadajući se da će sledeća godina biti još uspešnija.

Subotica se priprema za nezaboravan doček Nove godine, pozivajući sve da dođu i uđu u 2024. godinu sa osmehom i radosti, stvarajući divne uspomene za budućnost.

03:40 DOPISNICA IZ SUBOTICE O PRIPREMAMA ZA NOVU GODINU

A dopisnica iz Niša Kristina Krstić predočuje situaciju tamo:

U pripremljenom spektru aktivnosti ističe se novogodišnje seoce, postavljeno u samom srcu grada, koje je već osvojilo simpatije najmlađih sugrađana.

Ovogodišnja novogodišnja čarolija donosi mnoštvo iznenađenja.

Tu je pet brvnara sa različitim temama, od slatkih delicija do brvnare sa životinjama i deda Mrazom, stvarajući idealno okruženje za doživljaj i uživanje za sve. Program, koji traje od 12:00 do 18:00 sati, postao je epicentar druženja i zabave, te se očekuje da će trajati sve do 1. januara.

Značajna vest koja je doprla iz organizacionog tima jeste promena u koncertnom programu za doček Nove godine.

Umesto grupe Riblja Čorba, grupa Van Gogh će nastupiti 30. decembra, dok se za 31. decembar najavljuju koncerti domaćih zvezda, Violeta Viki Miljković i Boban Traković. Ova promena izvođača oduševila je ne samo Nišlije, već i posetioce iz Bugarske i Severne Makedonije.

- Biće za svakoga ponešto, kako u Subotici tako i ovde u Nišu, jer je kod nas na jugu uvek veselo. Pozivamo sve da se pridruže i provedu kvalitetno vreme - naglasila je gospođa Nikolić.

Projekti sa Zoo Planetom, uključujući donacije za životinje, privukli su pažnju, nudeći dodatnu priliku da se podrže ova dragocena i humanitarna inicijativa.

Novogodišnja euforija u Nišu ne jenjava, a ova čarolija pruža priliku da se svi, bez obzira na godine, uvere u čari prazničnog duha i uživaju u bogatom programu.

