PRODUŽENA NADA ONIMA KOJI ŽELE POTOMSTVO: Lozničankama besplatna VTO do 47. godine

Podršku grada Loznice da putem vantelesne oplodnje (VTO) dođu do potomstva novom odlukom mogu dobiti žene koje nisu navršile 47 godina u momentu podnošenja zahteva, čime je granica pomerena sa 45 dosadašnjih.

Odluku je doneo Privremeni organ na predlog njegovog predsednika Vidoja Petrovića, posle nedavnog sastanka sa lozničkim Udruženjem za vantelesnu oplodnju ‘’Roda“.

Prema rečima Tanje Glišić Matić, načelnice Odeljenja za društvene delatnosti u gradskoj upravi, osim ove donete su još neke novine što se tiče odluke za dodelu sredstava grada za troškove VTO koja se u Loznici primenjuje od 2020. godine.

foto: Kurir/T.Ilić

- Podnosioci zahteva više ne moraju biti samo bračni ili vanbračni parovi već to mogu samostalno učiniti i žene bez partnera. Praksa je pokazala da su se javljali i oni koji nisu ispunjavali dosadašnji uslov da par ima prijavljeno prebivalište najmanje tri godine na teritoriji Loznice. To je takođe promenjeno. Naše mere odnose se na one koji ne ispunjavaju uslove za uključivanje u program VTO na teret Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (RFZO). Od onih koje je RFZO iz nekog razloga odbio do sada imamo osam zdravih beba i čekamo tri – kazala je ona.

U Loznici ne gube vreme tako da od momenta predaje zahteva za VTO u roku od sedam dana zaseda nadležna komisija, donosi odluku, a sedam dana kasnije novac treba da bude na računu podnosioca.

Prošle godine konkurisalo je pet parova, bebe već čekaju dve trudnice, a od predviđenih šest miliona dinara utrošeno je 1,3 pošto nisu svi konkurisali za maksimalnih 350.000 koliko se može dobiti po jednom zahtevu.

Grad od 2020. finansira VTO, prve godine je četrnaest bračnih parova dobilo po maksimalnih 350.000 dinara, druge jedanaest, naredne je podrška pružena za njih osam, a prošle pet, ukupno 38 parova je do sada pokušalo da uz podršku grada dođe do potomstva. Svi nisu dobijali maksimalnih 350.000 dinara pošto su neki tražili manji iznos, u skladu sa predračunom ustanove u kojoj će obaviti VTO. Inače, prve godine u gradskom budžetu je za VTO bilo odvojeno pet, a svih narednih po šest miliona dinara, koliko je planirano i za ovu godinu.

Kurir.rs/T.Ilić