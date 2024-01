"KAŽU DA BUDU U KUĆI SVI ZDRAVI KAO DREN" Uoči Badnjeg dana Vranjanci kod NJEGA uzimaju Badnjak, a za to imaju DOBAR RAZLOG (FOTO)

Uoči Badnjeg dana i ove godine, badnjak, žito i ikebanu Vranjanci mogu kupiti ispred Hrama Svete Trojice u centru grada. Pripreme trpeze kojom se obeležava Badnje veče uoči najvećeg i najradosnijeg praznika Srpske pravoslavne crkve Božića, u tom gradu su uveliko počele.

Ivica Ilić iz Vranja 12 godina unazad dočekuje Vranjance sa besprekorno ukrašenim badnjakom, žitom i ikebanom ispred gradskog hrama . Svi koji kod njega uzimaju badnjak budu darivani i grančicom drena kako bi "bili zdravi kao dren".

1 / 3 Foto: T.S.

U badnjaku je slama, žito, dren i šuma, ističe Ivica i objašnjava značaj grančice drena, koju uz badnjak takođe unosimo u kuću :

"Kažu da budu u kući svi zdravi kao dren, to je dobro. Na praznik treba ispoštovati običaj, a unošenje badnjaka u kuću je najvažnije. Pali se prošlogodišnji za zdravlje i sreću u kući i porodici okupljenoj za praznik. Ima gužve uoči praznika, svi poštuju po tradiciji običaje. I treba tako "za to živimo" i "za to i radimo", zato i verujemo u Boga", zaključuje Ilić.

Badnjak je 100 dinara, ikebane su 250 dinara, žito 100 dinara uz "gratis" dren, kako reče naš sagovornik uz pozdrav "da smo živi i zdravi" i da se vidimo i naredne godine.

Bonus video:

02:37 KAD SRBIN ŽELI SREĆU I NAPREDAK, ONDA RADI STVARI PRE SVITANJA! Etnolog za Kurir TV: Badnjak je sveto drvo, ne diramo ga rukama