KUPILI 1.000 KARATA ZA SALU OD 300 MESTA: Lozničani svim srcem uz mladu sugrađanku Minu Perišić POMOZITE I VI

Više puta se pokazalo, a u četvrtak uveče još jednom potvrdilo, da je Loznica grad ljudi velikog srca spremnih da pomognu kad god je to nekome potrebno. Sala Vukovog doma kulture bila je prepuna na humanitarnom koncertu koji je Kulturno-umetničko društvo "Karadžić" organizovalo za osamnaestogodišnju Lozničanku Minu Perišić, njihovu dugogodišnju članicu prvog folklornog ansambla i vokalnu solistkinju koja se nedavno razbolela.

Došli su Lozničani svih generacija da je podrže kupovinom ulaznica od 300 dinara, ali i da daju novčani prilog u dve kutije smeštene u predvorju sale, koja ima malo više od 300 mesta, a bila je dupke puna pa su mnogi koncert pratili stojeći. Aleksandar Cvetinović, predsednika KUD "Karadžić", kaže da je kao Minin i prijatelj njene porodice izuzetno zadovoljan odzivom sugrađana.

- Prodali smo hiljadu karata, tri puta više od kapaciteta naše sale, odazvala su se loznička preduzeća i ustanove, gradska uprava, a za one koji nisu kupili kartu ostavili smo mogućnost da daju prilog. Mnogo mi je drago da smo i u ovim vremena pokazali da smo ljudi i da je najbitnije da se svi složimo kada je potrebno nekome pomoći, a mislim da smo to večeras u Loznici još jednom pokazali. Sve kako bismo sakupili što više novca jer je svaki dinar dobrodošao u ovakvim situacijama. Nemamo trenutno informaciju koliko je to, ali je svakako značajna suma i olakšaće Mininoj porodici njen dalji tok lečenja. Proces je dug, ali se nadamo da će se sve završiti kako treba - kazao je Cvetinović navodeći da svi koji poznaju Minu znaju da je to "jedno divno stvorenje".

Kako je rečeno na početku koncerta "igralo se i pevalo za Minu", a nastupili su mlađi i stariji dečiji ansambl, pripremni i prvi folklorni ansambl, orkestar kao i solistkinje Katarina Vasiljević i Bojana Vojinović.

Ovaj koncert nije jedini način da Lozničani pomognu Mini. Već u nedelju u UFK "Lagator" biće organizovan humanitarni turnir u malom fudbalu, poslednjeg dana januara humanitarno muzičko veče biće održano u kafanici "Još po jednu", a Srednja ekonomska škola, u kojoj Mina pohađa četvrti razred, drugog februara, na šetalištu, prikuplja novčanu pomoć za nju organizovanjem "Bazara za Minu", prodaju medenjaka, slatkiša, knjiga, igračaka, balona, a biće moguće i fotografisanje sa Medom i Spajdermenom. Prema rečima njene majke Milojke, Mini je krajem oktobra dijagnostikovana aplastična anemija i potrebna joj je transplantacija matičnim ćelijama koja treba da bude obavljena početkom februara u Beogradu.

Sav sakupljeni novac biće dat za njeno dalje lečenje, a svi koji žele da pomognu, mogu to učiniti i uplatom na broj tekućeg računa: 200-0000134525886-79 kod Banke Poštanska štedionica.

Kurir.rs/T.I.