ZAJEDNIČKO PREDSTAVLJENE LEPOTA PODRINJA: Priroda bila baš izdašna prema Loznici, Malom Zvorniku, Ljuboviji, Banji Koviljači...

LOZNICA – Posetioci 45. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu imaju priliku da se u hali 4 Beogradskog sajma, na jednom mestu, upoznaju sa lepotom Podrinja. Da se uvere da je priroda bila baš izdašna prema Loznici, Malom Zvorniku, Ljuboviji i Krupnju, kao i Banji Koviljači koja se nalazi odmah do njihovih štandova, odnosno ponuda Specijalne bolnice za rehabilitaciju iz ‘’kraljevske banje’’.

Svako je iz ponude izdvojio nešto što dominira pa su Lozničani u prvi plan stavili višednevnu manifestaciju ‘’Lila-Lo’’ festivala koji je do sada održan šest puta i postao je svojevrsni brend zasnovan na običaju lilanja. Na štandu su bile I lile, a posetioci su mogli da se fotografišu sa njima i odmah dobiju fotku. Od prvog dana sajma počela je promocija ovog festivala, uz učešće kvarteta ”Uvertira” i teatra MIMART,predstavljen je i Međunarodni festival živih statua i uličnih zabavljača, a drugoga dana je gost Turističke organizacije grada Loznice bio loznički orkestar ‘’Vožd’’, koji je nastupom podigao atmosferu.

foto: Kurir/T.Ilić

Na štandu Turističke organizacije (TO) opštine Mali Zvornik u prvi plan stavljen je ‘’Podzemni grad Karađorđevića“, istorijski kompleks u steni, koji beleži sve bolju posetu. Predstavljena je tematska šetnja i brošura ‘’Stopama kralja Aleksandra l Karadjordjevića’’ nastala saradnjom TO Mali Zvornik i Turističke organizacije grada Zvornika (RS). Kulturno-istorijski spomenik ‘’Podzemni grad Karađorđevića“, po važnosti prevazilazi malozvornički kraj i iz TO kažu da im je namera da što većem broju potencijalnih turista približe tu turističku atrakciju.

foto: Kurir/T.Ilić

Osim toga ovaj kraj nudi i ostale, već prepoznatljive manifestacije, ‘’Skobaljijadu i gurmanijadu“, ‘’Drina je smisao života“, u okviru nje čuvenu ‘’Somovijada“ i Malozvorničku regatu. Krupanj je već poznat po sportsko-rekreativnom turizmu i u prestonicu Rađevine godinama na pripreme dolaze mnoge sportske ekipe. Ovoga puta Turističko-sportska organizacija opštine rešila je da ukaže na ostale turističke potencijale Rađevine. Nastupili su pod sloganom ‘’Udahni čistu prirodu“, a cilj je da turiste privuku netaknutom prirodom, čistim vazduhom i zdravom hranom, da gosti budu mladi i porodice. U Rađevini su posetiocima na raspolaganju mnogobrojne pešačke i turističke staze, 40 električnih bicikala, a kažu da ko dođe treba da poseti i atraktivan spomenik prirode, Kovačevića pećinu. Podsećaju i da je Krupnju lani potvrđen status turističkog mesta. Za odmor je interesantna i Azbukovica poručuju iz

Turističke organizacije opštine Ljubovija, mesta u kome su svi smeštajni kapaciteti poslednjih godina u vreme letnje sezone puni. Ljubovija je prepoznatljiva po ‘’Drinskoj regati“, sa spustom dugim 40 kilometara je najduža u Evropi, a na reci se nađe mnoštvo plovila i do sada je održana 22. puta. Ljubovijski kraj privlači ljubitelje prirode, sportsko-rekreativnog turizma, sportova na vodi, magnet su i planine kao što je Bobija do koje je lani rekonstruisan put pa se sada lakše stiže do nje.

1 / 5 Foto: Kurir/T.Ilić

Specijalna bolnicu za rehabilitaciju ‘’Banja Koviljača’’ imala je zaseban štand na kojoj je predstavila bogatu ponudu. Za ovo lečilište prošla godina bila je vrlo uspešna, bolja i od 2019, rekordne u novijem poslovanju ove renomirane ustanove, Prihodi su lani bili veći za 21 odsto nego godinu pre, a 23 odsto nego 2019. dok je inostranih gostiju bilo za 46 odsto više nego 2022, a 38 više nego pre pet godina. Bolnicu, koja je zvanično najbolji spa centar na Balkanu čekaju nove investicije, interesovanje za njene usluge je ogromno, a povodom Dana državnosti Specijalna bolnica ‘’Banja Koviljača’’ koja traje 165 godina, dobila je nedavno Sretenjski orden, prvog stepena.

Podrinje na malom prostoru ima, sem mora, sve što turista može poželeti, kulturno-istorijske spomenike, lekovite banje, planine, reke, jezera, pa se dolaskom u ovaj deo Srbije za nekoliko dana može odlično odmoriti, uživati, provesti i imati lepe uspomene za ceo život.

T.Ilić