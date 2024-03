ŽENE NA NAJODGOVORNIJIM FUNKCIJAMA: Otvoren 23. "Svet žena" u Loznici

Muzičko-poetskim programom ‘’U čast ženi’’ u Vukovom domu kulture sinoć je počela 23. manifestacija ‘’Svet žena’’ u organizaciji Centra za kulturu ‘’Vuk Karadžić“, koja neguje vrednosti i afirmiše stvaralaštvo žena.

Nastupio je Milorad Miki Damjanović, prvak Beogradskog dramskog pozorišta uz pratnju Nataše Radovanović, soprana, stalne članice Opere Narodnog pozorišta u Beogradu i pijaniste Pavla Joksimovića. Na početku manifestacije obratio se gradonačelnik Vidoje Petrović i podsetio da je Loznica kada je u pitanju učešće žena u društvenom životu ‘’lider i primer dobre prakse’’ i da one obavljaju najodgovornije funkcije u državnim organima, institucijama, ustanovama i preduzećima.

- U Loznici su žene na čelu Osnovnog suda, Osnovnog javnog užilaštva, Skupštine grada, Zdravstvenog centra Loznica, Apotekarske ustanove, Predškolske ustanove ‘’Bambi’’, Centra za socijalni rad, Doma za decu u Banji Koviljači, Centra za kulturu, Biblioteke, Turističke organizacije grada Loznice (TOGL), Naučno-obrazovnog-kulturnog centra ‘’Vuk Karadžić’’ u Tršiću, jedne srednje i više osnovnih škola, a mnoge su uspešne u preduzetništvu. Vi ste to sugrađanke izborile radom, rezultatima, znanjem. Želim vam da ostanete na putu uspeha, da naš grad i zemlju činite boljim i lepšim mestom za život –kazao je on.

foto: T.Ilić

Manifestacija traje do kraja meseca, a naredni program je sutra 19 časova kada će Vesna Stanković, glumica Jugoslovenskog dramskog pozorišta, izvesti monodramu ‘’Milunka Savić’’ posvećenu srpskoj heroini iz Velikog rata, najodlikovanijom ženi u istoriji ratovanja. Do kraja meseca biće odigrana jedna predsava, otvorena izložba slika, obeležen Svetski dan poezije, a sutra počinje trodnevni, tradicionalni, ‘’Osmomartovski bazar’’ koji priređuje TOGL ‘’Svet žena’’ od 2002. organizuje Centar za kulturu ‘’Vuk Karadžić“, do sada su gostovale brojne izložbe i pozorišne predstave, a poseban segment programa bile su teme vezane za ekonomski i socijalni položaj žena. Kroz različite programe ‘’Sveta žena’’ podseća se na snažne žene koje su postavile čvrste temelje u kulturi, nauci, medicini, tehnološkom razvoju i drugim oblastima.