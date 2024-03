NIJE MOLITVA JEDINA, SA OVOG VIDIKOVCA PUCA VELIČANSTVEN POGLED Veliki vrh pleni lepotom, stići do njega prava je avantura (FOTO)

Nova Varoš - Zapadni deo Srbije jedan je najpopularnijih i najposećenijih, a tome svakako doprinose atraktivne planine poput Zlatibora, Tare i Zlatara. Poslednjih godina idealnim za porodični odmor pokazao se upravo Zlatar.

Ovu srpsku planinu odlikuju izuzetno blagotvoran vazduh, spoj mediteranske i planinske klime, zelena jezera okružena omorikama i brezama, organska proizvodnja heljde i maksimalan broj sunčanih dana tokom godine. Idealna za porodični odmor, ali i za aktivan turzam, jer je doći do pojedinih vidikovaca sa kojih se pruža veličanstven pogled na meandre Uvca prava avantura.

foto: RINA

- Vidikovac Veliki vrh od centra Zlatara udaljen je oko dvadesetak kilometara. Do njega vodi živopisan planinski put, a do krajnjeg odredišta možete doći samo terenskim vozilima što je izuzetan adrenalinski doživljaj. Sa uređenog vidikovca pruža se pogled na fantastične menadre, a prizori su kao sa najlepših razglednica. Osim vožnje i dzip tura, posetioci na Zlataru mogu da uživaju u adrenalisnkoj viožnji kvadovima i tako obići nepristupačne planinske predele“, rekao je za RINU Branko Pucarević direktor TO Zlatar.

Kao poseban turistički biser u ovom kraju nalazi se selo Štitkovo, koje ima veliko kulturno-istorijsko bogatstvo. Ušaškano na padinama Zlatara novovaroško ovo selo je svojvrsan muzej na otvorenom. U ovom mestu kao da je vreme stalo, a drvene kolibice čuvaju tajne srpske istorije. Upravo u ovom mestu u srednjem veku proizvodilo se hladno oružje, pre svega nalazila se kovačnica štitova pa je selo tako i dobilo ime.

foto: RINA

- Na prostranim livadama sve do reke Tisovice kovali su se mačevi, štitovi i drugo hladno oružje koje je Srbima služilo u borbi protiv Turaka. Svaka kuća imala je svoju puškarnicu, a prozori su bili toliko mali da kroz njih nijemogla proći ni mačka, jer su se meštani plašili dakad muškarci odu u rat da će neprijatelj upasti u domove", kaže Pucarević.

Nekada je selo brojalo pet stotina stanovnika, a danas je tu samo nekoliko meštana koji usputnim prolaznicima prepričavaju legende vezane za ovaj kraj. Štitkovo je u jednom periodu bilo i prestonica stare srpske države i kao jedno od najživopisnijih sela uvršeno je u turisitičku ponudu planine Zlatar.

Kurir.rs/RINA