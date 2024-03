"CVETNA PIJACA" I OVE GODINE U NOVOM SADU: Hortenzije za 600 dinara, muškatle 150, a evo koje cveće je najskuplje (FOTO)

U Novom Sadu, tradicionalno s početkom proleća održava se manifestacija "Cvetna pijaca" na platou ispred Spensa.

Brojni posetioci mogu da kupe rasad ili već velike biljke i cveće za svoje bašte i domove. Uglavnom se prodaju biljke koje su karakteristične za ovo doba godine. Hortenzije koje se mogu naći za 600 dinara, zatim muškatle i petonije po ceni od 150 dinara. A tu su i lepe šarene viole i to dva komada po ceni od 300 dinara.

foto: Kurir.rs/T.M.

Humus za cveće od 25 kilograma košta 500 dinara, dok ćete za 5 platiti 150 dinara. Ubedljivo najeftinije cveće jeste noć i dan koje košta svega 50 dinara, ali kako prodavci kažu da traje samo do početka leta i da ga već na sledećoj cvetnoj pijaci neće biti.

Tu su i big begonije koje će vas koštati 250 dinara, dok su obične 50 dinara. Ljubitelji božura i veselih boja potrebno je da izdvoje od 2.000 dinara pa do 3.500 dinara.

foto: Kurir.rs/T.M.

A da li su se cene povećale u odnosu na prošlu godinu, prodavačica Vesna kaže da jesu. - Mi moramo da pratimo povećanje cena resursa koji su nam potrebni. Naše cene su se povećale zbog troškova, saksija, zemlje, kao i svega drugog što nam je potrebno da danas biljke izgledaju veselo, punih boja i da traju dugo - kaže Vesna i dodaje da je ona povećala cene u odnosu na prošlu godinu oko 200 dinara. - Povećanje cena zavisi od prodavca do prodavca, ja lično sam podigla za 200 dinara, ali neki su i za 250 do 300 dinara - ističe Vesna i kaže da kod nje najbolje idu orlovi nokti ili orlove kandže cena im je od 600 do 800 dinara, u zavisnosti od veličine, kao i čuvarkuća koja se kreće oko 100-150 dinara.

foto: Kurir.rs/T.M.

Kako kažu, građani koji su posetili pijacu, nisu osetili neki naročit trošak po svoj novčanik u odnosu na prošlu godinu. Nekima je sasvim normalno da s obzirom su cene skočile na gotovo svim poljima ekonomije, da se to desi i sa biljkama, cvećem. Tvrde da za lepotu u svojoj bašti ili domu nije neki naročito veliki izdatak.

foto: Kurir.rs/T.M.

- Ja uglavnom kupujem za svoju bašticu, to je par saksija mog omiljenog cveća, ali koliko vidim ono nije poskupelo od prošle godine - rekla je vida. Pored cveća i biljaka, svoje mesto na manifestaciji našli su prodavci domaćih kolača, štrudli sa makom, orasima, višnjama.

foto: Kurir.rs/T.M.

Kilogram štrudle sa makom se kreće uglavnom oko 900 dinara, kao i sa višnjama, dok za istu gramažu sa orasima morate da platite 1.200 dinara. Pola kilograma štrudle je oko 300, 350 dinara.

Radmila koja ne prodaje cveće, ali pravi proizvode od biljaka, nudi kreme, preparate, ulja, pa čak i sprej protiv komaraca po cenama od 400 pa do nekih 2.000 dinara. Kurir.rs/Tijana Majkić