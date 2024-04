HLADNI FRONT NA PUTU KA SRBIJI Evo kada i u koje delove zemlje prvo stiže i donosi POTPUNI PREOKRET VREMENA

Vreo dan u Srbiji i to kao usred jula. Snažan ciklon sa zapada Evrope uslovljava prema jugoistoku Evrope strujanje veoma tople vazdušne mase, pa temperature danas dostižu 31°C, a prvi tropski dan zabeležen je već tokom vikenda, pri čemu je na jugu Banata zabeležena i prva tropska noć ove godine.

Danas je najtoplije u Pomoravlju i na istoku Srbije, pa su tako Ćuprija, Negotin i Zaječar merili 31°C.

Osim vrlo tople vazdušne mase, sa severa Afrike se preko Mediterana i našeg područja dalje prema severoistoku kreću i velike količine čestie pustinjskog peska i prašine iz Sahare i to višim slojevima atmosfere, pa je atmosfera veoma zamućena.

U nižim slojevima duva veoma jak južni i jugozapadni vetar, pa u delovima Srbije ima i prašinske oluje, a u prilog tome ide i sušno vreme, pa sa obradivih površina vetar lakše podiže čestice.

Inače, u toku poslepodneva ogroman šumski požar izbio je u planinama iznad Prijepolja, a u prilog njegovom širenju idu veoma jak i olujni jugozapadni vetar i veoma suv vazduh, ali i temperature kao usred leta. Meštani su u strahu, jer se požar nekontrolisano širi.

foto: RINA

Kako se i do kraja dana, ali i tokom večeri širom Srbije očekuje veoma jak, na udare i olujni jugozapadni vetar, koji će biti fenskog karaktera, veoma suv i topao, preporučuje se povećan oprez i da se ne pali vatra na otvorenom.

Dobra vest je da nas već u toku noći očekuje promena vremena

Hladni front koji je u ovom trenutku stigao do Slovenije, u toku večeri nastaviće put dalje prema istoku i već oko ponoći stići do najzapadnijih i do severozapadnih predela Srbije, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, ali i uz osveženje.

Do jutra ovaj hladni front sa kišom i grmljavinom, uz jak vetar stići će i do ostalih predela Srbije.

Nažalost, u istočnoj i južnoj polovini Srbije ponegde može da ostane i suvo.

Obilnijih pljuskova može biti na krajnjem zapadu Srbije, pre svega u Podrinju, na zapadu Srema i Mačve, jer će ti predeli biti prvi na udau hladnog fronta.

Sutra će biti svežije i za desetak stepeni

foto: RHMZ Printscreen

U utorak će biti osetno svežije vreme i vetrovito, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, ali se tokom dana očekuju i duži sunčani periodi.

Pojačano zapadno i severozapadno visinsko strujanje očistiće i atmosferu nad nama od peska iz Sahare.

Maksimalna temperatura biće od 16 do 22°C, u Beogradu do 17°C.

U sredu još jedno umereno oblačno i suvo.

U četvrtak ponegde pojava kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće u sredu i u četvrtak oko 20°C.

U petak i tokom vikenda ponovo sunčano i veoma toplo, uz temperatue i preko 25°C, u nedelju i do 28-29°C, dok će početak sledeće sedmice doneti ponovo pravo letnje vreme, uz temperature i do 30°C.

Kurir.rs/Telegraf.rs