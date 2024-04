SNEG PREKRIO VOĆNJAKE Vremenski kolaps zadao glavobolje poljoprivrednicima, težak sneg preti da slomi grane usevima (FOTO)

Čačak – Sneg koji je ovoga aprila iznenadio stanovnike zapadne Srbije, doneo je nove glavobolje poljoprivrednim proizvođačima, pre svega voćarima, jer su mnoge vrste čak i pre vremena cvetale i krenule da zameću svoj rod, podstaknute toplim i sunčanim vremenom.

Doktor Darko Jevremović, direktor čačanskog Instituta za voćarstvo kaže da ovakvi vremenski uslovi nisu povoljni za voćne vrste, ali ukoliko temperature ne bude silazile ispod nule, ne bi trebalo da dođe do nekih većih oštećenja voćaka. Najveći problem predstavlja težina snega koja može dovesti do lomljenja grana.

foto: RINA

- Imali smo pojavu snega, susnežice, tako da je temperatura u Čačku bila najniže jedan stepen i to je temperature koja ne bi trebalo nikakve problem da izazove kod većine voćnih vrsta. Velika količina snega na većim nadmorskim visinama, pošto je sneg bio vlažan i težak, mogla je da izazove mehaničko oštećenje na stablima, lom grana i grančica, a posebno kod malina koja je sada u fazi formiranja rodnih grančica. One su jako kratke i u može doći do izvesnih lomova na pojedinim izdancima”, rekao je Jevremović.

Za one vrste koje su već formirale svoje plodove, sneg ipak može biti poguban.

- Plodovi su formirani i tu temperature od minus jedan već mogu da izazovu problem. Mogu da izazove ili opadanje tih plodova ili da izazovu neka druga oštećenja koja kasnije umanjuju tržišnu vrednost tih plodova. Najavljuje se ovo hladno vreme i narednih nekoliko dana tako da moramo ispratiti situaciju i znaćemo pravo stanje tek za nekoliko dana”, kaže Jevremović.

foto: Beta/Dragan Karadarević

Kao najranjivije, jevremović ističe koštičavo voće koje je već zametnulo plodove ali i zatim jabučaste voćne vrsta.

Kada su u pitanju maline i kupine, osim mehaničkih oštećenja, lomova grana i mladara, ostale štete neće biti jer te vrste još uvek nisu ušle u fazu cvetanja.

Kurir.rs/RINA