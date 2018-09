JEDANAESTI WEEKEND MEDIA FESTIVAL Još samo tri dana dele nas do najboljeg Weekenda u godini!

OD 20. DO 23. SEPTEMBRA

Zanimljiva predavanja gostiju iz Francuske i Nemačke, One on one s najboljim fudbalskim trenerom i spektakularan parti program samo su delić onoga što nas čeka ove godine u Rovinju

Zagreb, 17. septembar 2018. Još samo tri dana ostala su do početka 11. Weekend Media Festivala, najvećeg događanja za medijsku i komunikacijsku industriju u jugoistočnoj Evropi koji se održava od 20. do 23. septembra u staroj Fabrici duvana u Rovinju. Ovogodišnji Weekend Media Festival iznenadiće vas novim dvoranama i formatima, zanimljivim predavačima i brojnim panelima na kojima će se inspirisati preko 5.000 učesnika.

Među brojnim panelima ističe se West Wing - kako savetovati predsednika, na kojem će vodeći savetnici premijera i predsednika iz regije otkriti s kojim su se sve izazovima susreli u svom poslu. „Svakako je to bila ratifikacija Istanbulske konvencije, kao i ceo pokušaj rušenja dogovora u Agrokoru, koji, srećom, nije uspeo. Uz to, izazov je bio pokušati da se utiče na sam proces rada i stvoriti tim koji diše kao jedan, to je ključan preduslov za uspeh“, otkrio je Krešimir Macan, bivši posebni savetnik predsednika Vlade RH za strateško komuniciranje.

Iz Slovenije stiže i Stojan Pelko, bivši savetnik Samuela Žbogara, posebnog predstavnika EU na Kosovu, dok će o svojoj saradnji i o tome sluša li je predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoriti njegova dugogodišnja savetnica za medije Suzana Vasiljević. „Mnogo vremena provodimo razgovarajući. Često se ne slažemo, dođe ponekad i do oštre razmene mišljenja, ali mislim da je to normalno i zdravo. Najveća opasnost za jednog lidera je da se okruži ljudima koji neće hteti ili smeti da mu ukazju na greške“, izjavila je Vasiljevićeva.

Kako je tekla razmena mišljenja s „vatrenima“ na sportskom terenu i van njega, na Weekendu će otkriti najbolji fudbalski trener Zlatko Dalić i tako s nama podeliti nepoznate detalje iz Rusije. „One on one“ s Dalićem biće prilika da saznamo kako je s reprezentacijom uspeo da ostvari neverovatan niz pobeda i baci Hrvatsku u delirijum kakav dugo nije viđen.

Deo programa 11. Weekenda biće posvećen partnerima festivala Nemačkoj i Francuskoj. Gosti iz vodećih evropskih privrednih velesila predstaviće nam svoje najbolje marketinške, medijske i poslovne prakse. Christine Amtmann i Elsa Comby predstaviće nam televizijski kanal Arte, jedan od pionira digitalnih medija koji je na području kulture i informacija zakoračio izvan nacionalnih granica.

Francuski stručnjak za bezbednost Eric Léandri, osnivač Qwanta, pojasniće kako funkcioniše prva pretraga koja štiti slobodu korisnika i brine se da digitalni ekosistem ostane zdrav. Na Weekendu nas čeka i Gobelins, vodeća škola animacije na svetu. Koja je tajna uspeha francuske animacije zaslužne za animirane filmove „Kako je Gru ukrao mjesec“ i „Astérix“, otkriće Cécile Blondel, upravnica sektora međunarodnih odnosa ove prestižne škole.

Uz zanimljive teme i rasprave, ni ove godine neće nedostajati dobre zabave. Ovogodišnji Weekend otvoriće, uz nezaboravne hitove Olivera Dragojevića, muzička diva Zdenka Kovačiček i pevač Marko Tolja uz pratnju jedinstvenog jazz orkestra pod palicom Mirona Hausera. Pozornicu će u petak zauzeti poznati hip-hoperi Bolesna braća, a na subotnjem partiju "Weekend Goes Global" posetioci će prvi put uživati u nastupu međunarodnih zvezda. Veliko finale ovogodišnjeg Weekenda rezervisano je za belgijski duo 2manydjs, koji će rasplesati posetioce najboljeg Weekenda u godini. Vidimo se uskoro!

