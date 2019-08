NE PROPUSTITE NAJBOLJI PROVOD U GRADU: Najveće regionalne zvezde na Music Week festivalu na Ušću od 23. do 25. Avgusta

Music Week muzička lavina spušta se sa hladne planine na vrelo Ušće! Popularni festival koji se već nekoliko godina održava na Kopaoniku, imaće svoje prvo letnje izdanje na Ušću od 23. do 25. avgusta.

Na beogradskom Music Week-u nastupiće najveće domaće i regionalne zvezde narodne, pop i trep muzike, a ulaz će biti besplatan uz mobilnu aplikaciju Keep App. Skinuta aplikacija služi kao besplatna ulaznica, a može se skinuti sa Google Play-a i App Store-a.

Petak, 23. avgust rezervisan je za nastupe Dragane Mirković, Jelene Rozge, Tonija Cetinskog, Saše Kovačevića i Dženana Lončarevića.

Dan kasnije, u subotu 24. avgusta nastupaju Hari Mata Hari, Nina Badrić, Lepa Brena, Aca Lukas i Darko Lazić.

Poslednjeg dana Music Week-a, u nedelju 25. avgusta, za atmosferu će biti zaduženi Maya Berović, Senidah, Buba Corelli i Jala Brat, Coby, Angellina, Sara Jo i Katarina Grujić.

Na Music Week festivalu posetiocima je omogućen i pristup VIP zonama, a velika novina je to što je konzumacija uz ALL YOU CAN DRINK VIP PASS neograničena tokom cele večeri.

Music Week festival je deo Cloud festivalske platforme, koja obuhvata i festivale Noć muzike (30.avgust) i Beer Fest.

Cloud platforma nastala je u saradnji Skymusic-a i Beogradske kulturne mreže, a realizuje se uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Grada Beograda, Cebefa i brojnih partnera.

Tokom tri nedelje trajanja Clouda, na Ušću se očekuje više od million posetilaca, kao i rekordni broj turista.

