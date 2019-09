RAJNHARD HARTER: Tehnologija je postala sredstvo za preživljavanje

Najveći komunikacijski festival u ovom delu Evrope, 12. Weekend Media Festival u Rovinju, počeo je u četvrtak i traje do subote, a na njemu oko 5000 učesnika prisustvuje predavanjima više od 150 predavača i panelista u pet paralelnih dvorana.

Adria Media Grupa, kao jedna od vodećih medijskih kuća u regionu, izveštava o svim dešavanjima na ovom značajnom festivalu.

Posećeno i zapaženo predavanje danas je održao Rajnhard Harter, potpredsednik za Korisničko iskustvo u SAP-u, zadužen za 17 zemalja srednje i istočne Evrope. Bilo je govora o tome zašto su naša dečija pitanja "zašto" važna i za odrasle ljude, i kako je zahvaljujući neuro snimanju načina na koje mozak funkcioniše otkriveno da ovo "zašto" pokreće dugoročno snabdevanje energijom koje naše misli i iskustva pretvara u akcije.

Pitali smo gospodina Hartera koliko se trenutno u industriji medija koristi nauka i koje su mogućnosti njenog korišćenja u budućnosti.

Mi u industriji softvera stvaramo rešenja da učinimo komunikaciju više naučnom. Tehnologija može da pomogne da ono što ja vama govorim bude tačnije i da osetimo kako ste vi. Tako koristimo tehnologiju da učinimo komunikaciju boljom.

Kakve su mogućnosti, kad je reč o korišćenju podataka?

To je interesantno pitanje. U prošlosti smo skupljali velike količine podataka, ali smo shvatili da je važno još nešto. Ako imamo mnogo podataka od vas, to nije dovoljno, potrebno nam je poverenje. Tako da, ako vi sa nama podelite nešto što nije javno, mi moramo da koristimo to na adekvatan način. Dakle, to se menja. Mi ne skupljamo samo velike količine podataka, nego hoćemo da se složimo o tome šta možemo da podelimo. A zatim želimo da dobijemo personalizovani odgovor od vas. O tome je reč.

Koliko je korisna tehnologija?

Iskreno, mislim da mnogi biznisi umiru, i da im tehnologija može pomoći da prežive. Svet se menja toliko brzo da je tehnologija postala sredstvo za preživljavanje. I zato je toliko interesanto raditi u tom sektoru.

Šta je bitnije, tehnologija ili sadržaj, ideja?

Teško pitanje. Odgovoriti sa "sve to" je dosadno, zar ne? U dobrom timu uvek imate najbolje ljude iz svake oblasti. Mi smo odličan partner, kad je reč o tehnologiji, ali samo sa pravom agencijom, mi možemo da napravimo "magiju" za mušteriju.

Kako kombinovati tehnologiju i sadržaj?

Jedno ne ide bez drugog. Sadržaj je krv, esencija, a tehnologija je kanal da se dođe do korisnika, način da mnogim kanalima vaša poruka dođe globalno, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Da li su društvene mreže korisne ili ne?

Zavisi. Kad sam bio mlađi, koristio sam društvene mreže za komunikaciju s prijateljima. Danas ih koristim za komunikaciju sa predstavnicima kompanija. To je samo jedan od kanala komunikacije. Lično volim Instagram, a poslovno LinkedIn. Lako je povezati se sa poslovnim ljudima, ta mreža je savršena za to.

Šta za vas znači učešće na ovom festivalu? Zašto su ovakvi skupovi bitni?

Veoma nam je bitno. SAP je kompanija stara 40 godina, i mi praktično ponovo stvaramo sami sebe svake godine. Ono što je bilo dobro pre 10 godina, danas uopšte nije bitno. Za nas je veoma bitno da osetimo puls, da vidimo kuda ide svet medija, i da se uputimo tamo gde on ide. Uvek je dobro naučiti nešto od drugih, i drugi mogu da nauče od nas.

