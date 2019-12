NAJLEPŠA PRAZNIČNA ATMOSFERA JE NA TOPLIČINOM VENCU: Coca-Cola x New Year's District oduševio posetioce

Na Topličinom vencu, u Parku vojvode Vuka, Adria Media Magazini u saradnji sa kompanijom Coca-Cola donose jedinstven prazični festival Coca-Cola x New Year's District. Partneri festivala su Coca-Cola, Opel, Superstar TV, Orbit i Turistička organizacija Srbije.

Na New Years District festivalu pokrenuta je Coca-Cola mašina dobrih dela koja ima magičnu moć da svakog posetioca "transformiše" u Deda Mraza. Svaki put kada neko od gostiju festivala u mašinu ubaci limenku Coca-Cole, mašina se pokreće i svira najlepše novogodišnje pesme. Na svako 100. pokretanje mašine pojavljuje se i Deda Mraz kako bi čestitao svom pomoćniku. #BudiDedaMraz Coca-Cola mašina dobrih dela najavljuje ovogodišnju prazničnu misiju kompanije Coca-Cola, a to je podrška domovima za decu i mlade ometene u razvoju

foto: Adria Media

U prvoj nedelji festivala posetioci su uživali u raznovrsnom muzičkom programu. Od 10. decembra za dobar provod bili su zaduženi DJ Brkati, DJ Nicole D, DJ I'gor, DJ Jazzy Sad, DJ Millie i DJ Timbao. Nastupe ovih izvođača možete slušati i u narednim danima New Year's Districta. Posebnu pažnju privukao je nastup DJ Mark Funk-a, koji je više od 15 godina na didžejing sceni i poznat je po jedinstvenom miksu disco i funk zvuka.

foto: Adria Media

Svake subote i nedelje organizovan je specijalan program za decu. Tako su ovog vikenda mališane zabavili mađioničar Strahinja, klovn Balondžija i Deda Mraz. Predivna atmosfera nastala je prilikom Izvođenje hora Cvrkutići i vokalne grupe Dečjeg kulturnog centra Beograd “Nađi svoju zvezdu”.

foto: Adria Media

Najviše pažnje privukao je program Beogradske filharmonije za decu. Roditelji i deca okupili su se u parku kako bi slušali čuvenu kompziciju "Karneval životinja", a narator zanimljive priče o fantastičnom životinjskom carstvu bio je Ivan Tasovac.

Partneri festivala organizovali su brojne aktivnosti, pa je jedna od atrakcija na New Year's Districtu i premijerno izložena nova Opel Corsa, kao i bioskop na otvorenom koji donosi Superstar TV. Posetioci su uz kokice i toplu čokoladu uživali u gledanju popularnih serija.

Širenju dobre praznične energije doprinele su i redakcije Adrija Medija Magazina. Tako je redakcija magazina Elle otpočela projekat darovanju novogodišnjih paketića deci bez roditeljskog staranja. U akciji #ellegift mogu učestvovati svi građani. Potrebno je da donesete fabrički upakovan poklon sa deklaracijom ili etiketom i ostavite ga u nekoj od kućica koje se nalaze u okviru New Year's Districta. Pred Novu godinu, redakcija magazina ELLE odneće paketiće deci i tako usrećiti mališane. Akciju #ellegift podržale su i brojne poznate ličnosti iz sveta mode.

U nedelju, 15. decembra, redakcija magazna Men's Health organizovala je trening na otvorenom u Parku vojvode Vuka, dok je magazin National Geographic Srbija 16. decembra pokrenuo humanitarnu akciju doniranja knjiga za decu iz Dečjeg sela u Sremskoj Kamenici.

foto: Adria Media

U okviru festivala Coca-Cola x New Year's District, magazin Cosmopolitan okupio je poznate prijatelje i saradnike koji su zajedno sa redakcijom okitili jelku sa novogodišnjim željama i lepim porukama.

Kućice na festivalu nude raznovrsnu ponudu ukusnih specijaliteta, slatkiša i pića. Ne propustite priliku da uživate u kulinarskim remek-delima restorana Lorenzo & Kakalamba, Ima Sushi, Burger Housea, i penušavim zadovoljstvima vinarije Vinore, koja nudi najkvalitetnija italijanska vina i proseka. Za najlepše praznično zaslađenje tu je Sapore, a svi posetioci mogu uživati u toplim i hladnim Fuzetea čajevima.

U nedelju, 22. decembra, od 17 do 19 časova, magazin Sensa organizuje prazničnu i zabavnu razmenu knjiga. Nedelju dana kasnije, 29. decembra, postanite deo Elle fashion exchange aktivacije na kojoj će poznati kreatori od 17 do 19 časova pokazati kako staroj garderobi možete dati potpuno nov izgled. Ponesite svoje stare komade odeće i prepustite se kreativnoj magiji.

Najlepša iznenađenja: OČEKUJE NAS ČAROBAN VIKEND U BEOGRADU

1 / 21 Foto: Adria Media

U subotu vas očekuje nastup mađioničara Strahinje od 12 do 13 časova, klovna Balondžije od 11 do 12 časova i uživanje u Superstar bioskopu na otvorenom od 16 do 18 časova. Muzičko iznenađenje za najmlađe u subotu prirediće hor Beobalet i Dečiji hor RTS-a od 14 do 15 časova, a DJ Mi-High-Low donosi dobar ritam i zagarantovan provod od 20 do 22 časa.

(Foto: Adria Media)

Kurir