NO SLEEP: Zagrevanje za EXIT uz ARTBAT i veliku open-air žurku 10. i 11. jula u Beogradu!

U duhu proslave svog dvadesetog rođendana na Petrovaradinskoj tvrđavi od 13. do 16. avgusta, EXIT sprema i veliko beogradsko zagrevanje 10. i 11. jula pod nazivom „No Sleep Till EXIT“! Na prostoru ispred kolosalnih silosa „Žitomlina“ na Dorćolu, tik uz Dunav, nastupiće trenutno najtraženiji DJ duo na svetu ARTBAT, kojima će to biti prvi međunarodni nastup posle četiri meseca pauze! Biće to ujedno i prilika da u Beogradu predstave njihov novi planetarni hit „For A Feeling“, koji se ne skida sa svetskih radio stanica još od objave u aprilu.

Za tu pesmu je i David Guetta rekao da je najbolja koju je čuo u 2020, a još u promo periodu pre objave vrteli su je i Tale of Us, Annie Mac, Pete Tong, Tiesto i stotine drugih svetskih DJ zvezda. Ovih dana aktuelna je i obrada ove pesme u izvođenju Kaleidoscope Orchestra, poznatih po obradi i drugih DJ zvezda kao što je Skrillex. Uz ukrajinski DJ duo, u subotu 11. jula nastupiće još i regionalna DJ ikona Marko Nastić, naš DJ i producent u usponu Coeus, kao i jedan od bardova beogradske DJ scene poslednjih godina, Kristijan Molnar.

Samo dan ranije, u petak 10. jula, ispred silosa „Žitomlina“ na Dorćolu nastupiće i maestralni splitski reper Vojko V, popularni beogradski alt-rokeri Artan Lili, alter-pank bend Ide Prester MAiKA, osiječki hit treper z++, domaća rep senzacija Spejs Noksi, te nekadašnji DJ iz FAM kolektiva Enzzy i autor najvećeg trep hita prošle godine „Ide gas“, Britni! Ceo vikend zagrevanja kojim i zvanično počinje obeležavanje dvadesetog rođendana Exita, otvoriće misteriozni DJ i svojevrsna amajlija EXIT tima, Lutemania.

Ulaznice od srede, a EXIT kupcima popust od 50 do 100%!

U sredu, 17. juna tačno u podne, na prodajnim mestima mreže Gigs Tix i u knjižarama Vulkan, ali i onlajn putem sajta gigstix.com, stiže prva, izuzetno ograničena količina ulaznica za veliko EXIT zagrevanje u Beogradu. Cene ulaznica sa 50% popusta iznose 490 dinara za petak i 990 dinara za subotu. Ove cene će važiti samo 24 sata ili do isteka zaliha. Očekuje se veliko interesovanje u zemljama regiona za prvi međunardni događaj posle četiri meseca i ulaznicama će se automatski menjati cena kako budu nestajale jer je kapacitet ograničen.

Svi koji imaju ulaznice za EXIT, mogu svoju ulaznicu za prvu noć da dobiju potpuno besplatno, uz obaveznu prijavu putem ovog kratkog onlajn formulara, a nakon prijave neophodno je da se na događaj ponese lični dokument, kao i EXIT ulaznica u fizičkoj ili elektronskoj formi, kako bi bila validirana na ulazu i nastavila da važi za EXIT u avgustu. Kupci EXIT ulaznice ostvaruju popust i za subotu, te ih mogu kupiti sa čak 50% popusta po ceni od samo 490 dinara, a koja će rasti, kako bude rasla i cena bez popusta. Kako bi ostvarili popust, postojeći i budući kupci EXIT ulaznica je potrebno da prate uputstva na sajtu gigstix.com.

Prvih 100 kupaca iz Novog Sada koji imaju EXIT ulaznicu, imaće i besplatan prevoz do Beograda i nazad za subotu, ukoliko svoju ulaznicu za „No Sleep Till EXIT“ nabave u sredu već u podne, na samom startu prodaje, a kako bi ostvarili pospust, dovoljno je da ponesu svoju EXIT ulaznicu na Gigstix prodajno mesto u Pariskom magazinu.

