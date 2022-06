SAVETI ZA ČIŠĆENJE KAMINA NA DRVA: Uradite sve da kamin izgleda uvek uredno i da može neometano da radi

U Srbiji je poslednjih godina pravi trend i prestiž ugraditi kamin na drva, a sve češće i prava potreba kako bismo bili potpuno nezavisni kada je grejanje u pitanju.

Kamin je zaista nešto posebno tokom jesenjih i zimskih meseci. Pucketanje vatre, prijatna prirodna toplota, lep i smirujuć pogled na vatru utiču na naše raspoloženje i stvaraju čarobnu atmosferu.

Ako ste i vi među onima koji su se odlučili da se greju na drva pomoću ugradnog kamina sigurno se pitate kako očistiti kamin od loženja.

Da bi kamin izgledao uvek uredno i da bi mogao neometano da radi, mora biti čist. Da li će se kamin prljati, da li će staklo kamina biti čađavo zavisi i od samog kamina, a naročito od drva koja se u njemu lože.

Drva za loženje nikako ne smeju biti vlažna i to ne samo zbog čistoće kamina. Vlažna drva proizvode više dima nego toplote, a što to znači? Tako se proizvedena energija prirodno usmerava i na sušenje vlažnih drva umesto samo na grejanje. Idealna vlažnost drva za loženje je 20%. Pripremite drva na vreme kako bi bilo dovoljno vremena da se osuše. Potrebno vreme sušenja traje od 18 meseci do 2 godine. Čuvajte drva na provetrenom mestu zaštićena od kiše i snega.

Redovno i sezonsko čišćenje je od suštinskog značaja za održavanje bilo kog kamina bezbednim i atraktivnim. Pročitajte savete za čišćenje kamina da biste saznali kako da ga očistite i šta da koristite prilikom čišćenja.

Napomena: Svi navedeni saveti o čišćenju kamina možda se ne odnose na svaki model. Uvek konsultujte i uputstvo proizvođača kamina.

Ne rizikujte zanemarivanjem čišćenja kamina i dimnjaka

Važno je naučiti kako se kamin na drva i dimnjak održavaju kako bi se u startu eliminisale moguće neželjene posledice poput slučajnog požara.

Nakon uživanja u vatri tokom sezone grejanja, pepeo i čađ se moraju ukloniti da bi se napravio prostor za sledeću sezonu. Proleće ili leto je pravo vreme za temeljno čišćenje kaminskog ložišta i dimnjaka kako bi sve bilo spremno za prvo prohladno jesenje veče.

6 saveta za čišćenje kamina

Za čišćenje kamina biće vam potreban set za čišćenje, usisivač (opciono), sredstvo za čišćenje stakla kamina, stare novine ili krpa, papirni ubrus.

- Nikad nemojte čistiti kamin dok se žar ili pepeo potpuno ne ohlade. Sačekajte do 12h od poslednjeg loženja. Ispred kamina raširite neku krpu ili stare novine kako biste sprečili prljanje poda.

- Koristite metalni pribor za čišćenje kamina. Upotrebite lopaticu da zahvatite pepeo i potom ga istresite u metalnu - nikad plastičnu - kantu (u hladnom pepelu mogu ostati komadi žara). Četkom očistite zidove kamina.

- Ukoliko kamin ima fioku za pepeo lopaticom možete pogurati pepeo u nju i potom isprazniti fioku.

- Uklonite sve rešetke iz ložišta (ako postoje).

- Ako imate usisivač za pepeo (nikako ne koristiti običan usisivač), ovo bi bio pravi trenutak da ga iskoristite i da usisate i najsitnije čestice prašine. Koristite četku sa čvrstim vlaknima i lopaticu ukoliko nemate usisivač.

- Proverite ponovo da li je fioka za pepeo i dalje čista. Ako ima potrebe ponovo je ispraznite.

Kako očistiti staklo kamina?

Ne zaboravite da staklo ne sme biti vruće. Pre čišćenja stakla uverite se da je potpuno hladno.

Postoje sredstva u vidu spreja ili pene koja su posebno namenjena čišćenju stakla kamina. Dovoljno je naprskati staklo, sačekati malo da odstoji i obrisati papirnim ubrusom. Staklo će nakon toga biti blistavo i čisto.

Prirodno čišćenje stakla kamina

Za sve one koji ne vole da koriste nikakve hemikalije, znajte da staklo kamina možete očistiti i na sledeći način. Uzmite stare novine ili papirni ubrus, malo ih navlažite vodom, umočite u pepeo i istrljajte staklo. Rezultat će biti besprekorno čisto staklo.

Koliko je često potrebno čistiti kamin?

Kamin koji je često u upotrebi čisti se jednom do dva puta nedeljno. Ukoliko se kamin koristi retko, ređa je i potreba za čišćenjem.

Budući da se tokom loženja čađ nagomilava u dimnjaku i samim tim se smanjuje protok za ventilaciju ložišta i stvara mogućnost požara, važno je proveravati i čistiti dimnjak.

Tokom sezone se mogu koristiti profesionalni preparati koji se stave u kamin tokom loženja i tako očiste dimnjak od čađi, smanje emisiju ugljen-monoksida u atmosferu i potrebu za mehaničkim čišćenjem dimnjaka.

Preporuka je da se dimnjak pregleda i očisti od strane profesionalnih dimničara bar jednom godišnje pre sezone loženja.

Nekoliko saveta za uspešnije loženje i manje prljanje kamina

- Za loženje kamina se najčešće upotrebljava: bukva, hrast ili grab.

- Vodite računa o vlažnosti drva. Kao što je već pomenuto, idealna vlažnost za loženje je oko 20%.

- Izbegavajte prenatrpavanje kamina drvima. Drva ne treba da prelaze ⅓ visine ložišta.

- Zapamtite da se drva dodaju isključivo na žar, a nikako na drva koja su u plamenu.

