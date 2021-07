Sve verne ljubitelje Plazma je odlučila da iznenadi kroz Loyalty program sa više od 100.000 poklona! Grickaj, šejkuj i miksaj svoje omiljene proizvode, čuvaj pakovanja i sakupljaj kodove, jer te i ovog leta očekuju brojne nagrade: majice, ležaljke, peškire, torbe kao i specijalno dizajnirane Plazma Shake čaše za one kojima hladni, osvežavajući napici najviše prijaju. Trajanje nagradne igre Plazma Letnje osveženje je od 19.7.2021. godine pa do isteka zaliha, ili do 31.8.2021. godine.

