“NA PUTU ZA MONTEVIDEO” OD UTORKA NA KURIR TELEVIZIJI! Pogledajte drugu sezonu popularne serije!

U utorak, 7. juna, imaćete priliku da pogledate prvu epizodu druge sezone popularne serije "Montevideo, Bog te video" u terminu rezervisanom za "Porodične serije", u 20.50 časova na Kurir televiziji. "Na putu za Montevideo" je serija snimljena 2013. godine u režiji srpskog glumca Dragana Bjelogrlića po scenariju Srđana Dragojevića i Ranka Božića. Nastavak je popularne serije "Montevideo, Bog te video" i prati dalji tok priče između dva filma po kojima je snimljena serija.

Druga sezona donosi scene sa putovanja reprezentativaca od Beograda do Urugvaja. U devet novih epizoda prikazuju se avanture uzbudljivog putovanja koje je počelo od Beograda preko Hrvatske, Austrije, Švajcarske i Lihenštajna sve do Francuske i marsejske luke gde su se ukrcali na prekookeanski brod "Florida" da bi nastavili putovanje do Montevidea.

U novim epizodama imaćemo priliku da gledamo i nove glumce, a neke od glavni uloga igraju Miloš Biković, Petar Strugar, Predrag Vasić, Milutin Karadžić, Branimir Brstina, Danina Jeftić, Tamara Dragičević, Nebojša Ilić, Vojin Ćetković, Viktor Savić, Nikola Đuričko, Srđan Timarov, Srđan Todorović, Anita Mančić, Andrija Kuzmanović, Ivan Zekić, Aleksandar Radojičić, Nenad Heraković, Uroš Jovčić, Milan Nikitović, Rade Ćosić i drugi.