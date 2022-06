Ove godine magična Pachamama bina otvara EXIT festival: Stižu Mose, Fia, LAOR i drugi

Prvi dan festivala počeće uz nežne, iskrene i isceliteljske melodije. Program Exitove Pachamama bine ove godine obojiće Mose, Fia, LAOR, Maya Kamaty i Praful na novoj, većoj lokaciji koja nadgleda ceo Novi Sad i ima najlepši pogled na zalazak sunca na Petrovaradinskoj tvrđavi. Pachamama binu podržali su MOST Musica, Kreativna Evropa i Ada Divine Awakening festival, koji će biti održan na Adi Bojani od 13. do 18. septembra.

Vodeća imena meditativnog i spiritualnog zvuka tokom četiri dana pružiće jedinstvenu energiju publici, a još imena iz World Music žanra Balkana tek stiže! Ovogodišnjim programom Pachamama bine EXIT otvara novo muzičko polje, sa vodećim svetskim imenima muzike nove svesnosti.

Pachamama Lineup Reveal | EXIT Festival 2k22

Performer, producent i DJ Mose dolazi uz zvuk multikulturalnih ritmova i vodi publiku na put samootkrivanja. Iz Gvatemale donosi spiritualne običaje, koji su srž njegove hipnotišuće muzike. Ceremonijalnim pevanjem u svojim performansima poziva ljude da osete ljubav, empatiju i uplove u ples bez granica. Njegovom nastupu pridružiće se i engleski kantautor Sam Garrett, koji će sa sobom doneti iskrene, duhovite i nežne melodije.

Mose - Cacao Dance @ Eagles Nest Atitlán

Na Pachamama bini nastupiće i Fia, kantautorka i pevačica, čije su melodije poput šetnje kroz šumu, a tekstovi pesama publiku dovode do katarze. Od objavljivanja debitantskog albuma „Made of Stars“ 2016. godine, Fia na turnejama širom sveta predstavlja delove rodnog Stokholma kroz neverovatnu ljubav i mističnost.

Fia - I AM

Fantastična LAOR vodeći je glas isceliteljske muzike. Gotovo 20 godina istraživala je moći ljudskog glasa kako bi inspirisala ljude da dišu, povezuju se, pevaju i mole se. Njen pristup muzici dolazi iz pozorišta, joge i istraživanja spone između medicine i muzike.

LAOR - Meu Caminho

Muzičarka i aktivistkinja Maya Kamaty, koja dolazi uz podršku Francuskog instituta u Beogradu, biće glas promene na festivalu. Njena muzika ujedinjuje borbu za slobodu, poeziju, feminizam, nežnost i spiritualnost. Sa dalekog rajskog ostrva La Reunion, koje se nalazi usred Indijskog okeana, na kojem je rođena i odrasla, donosi priču o kolonijalizmu i opresiji, kulturi, ali i prirodi, uzemljenju, lepotama njihovog raznovrsnog ekosistema i sopstvenom doživljaju tog okruženja. Oduvek je želela da kroz muziku ispriča priču o svom ostrvu, koje je izopšteno i zatvoreno u odnosu na ceo svet, a kako kaže, krase ga ljudi koji su u potpunosti otvoreni.

Maya Kamaty - Ansanm

Praful svoju publiku isceljuje muzikom. Kroz note i akorde, ovaj multi-instrumentalista vodi na putovanje dušom. O jakoj vezi muzike i procesa samoisceljivanja učio je u hramovima u Puni i širom sveta. Zatim je svetu doneo energičan i razigran zvuk kojim spaja šamanske moći, spiritualnost, medicinu i ekstazu. Tokom nastupa stvara simfonije koje slušaocima donose unutrašnje blaženstvo, potpunu povezanost i pronalazak sopstvene suštine.

Praful - Sigh

Pachamama bina će ove godine proslaviti svoj šesti rođendan, na novoj, većoj i veličanstvenoj lokaciji koja nadgleda Dunav i ceo Novi Sad i ponovo će doneti iskonske vrednosti EXIT festivala – slobodu, harmoniju, mir, zajedništvo, radost, ljubav i vraćanje prirodi.

Program bine napraviće uvertiru za Ada Divine Awakening festival, koji će biti održan u magičnom ekosistemu Ade Bojane od 13. do 18. septembra. Ovo je prvi festival svesnosti, intimnosti i razvoja na našim prostorima i doneće preko 30 svetskih i regionalnih vodećih edukatora, facilitatora i terapeuta iz oblasti svesnosti, ličnog razvoja, partnerstva i seksualnosti.

Ada Divine Awakening Festival 2022 - RECLAIM YOUR POWER

EXIT festival će biti održan na Petrovaradinskoj tvrđavi od 7. do 10. jula, uz potvrđena velika muzička imena kao što su Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, Afrojack, James Arthur, Masked Wolf, Joel Corry, Jax Jones, Alok, ATB, Boris Brejcha, Honey Dijon, Maceo Plex, Reinier Zonneveld, Monolink, Denis Sulta, Mathame, ZHU, ACRAZE, Sama’ Abdulhadi, ANNA, Sepultura, Napalm Death, Marky Ramone, Molchat Doma, She Past Away, Konstrakta, Brkovi, Paraf, Coach Party, Noisia, Deca loših muzičara, Sana Garić, Vizelj, Prti Bee Gee i mnogi drugi, a stižu i objave novih izvođača!

Jednodnevne ulaznice po aktuelnim cenama biće uskoro rasprodate!

4+1 kontingent rasprodat je pre roka, a u prodaji je ograničen broj četvorodnevnih ulaznice po ceni od 6.990 dinara, uz uštedu od 50 odsto. Promotivne cene regularnih jednodnevnih ulaznica za četvrtak, 7. jul, i nedelju, 10. jul, iznose 2.590 dinara, za petak, 8. jul, 2.990 dinara, dok ulaznice za subotu, 9. jul, koštaju 3.390 dinara. Količine ulaznica po ovim cenama će uskoro biti rasprodate, nakon čega će poskupeti. Fan pit ulaznice za petak, 8. jul, kada nastupaju Nick Cave & The Bad Seeds, dostupne su po poklon ceni od 3.990 dinara. VIP GOLD festivalske ulaznice dostupne su po ceni od 41.000 dinara, a jednodnevne VIP GOLD za 12.000 dinara.

Ulaznice se mogu kupiti putem sajta EXIT festivala, zatim na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs Tix-a.

