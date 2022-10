NEVENA BOŽOVIĆ U SASVIM NOVOM IZDANJU! Uskoro izbacuje novi album sa potpuno drugačijim zvukom NAJVAŽNIJE JE BITI DOSLEDAN SEBI

Nevena Božović, koja se proslavila u muzičkom takmičenju prvi glas Srbije, gostovala je u emisiji Pusti brigu gde je govorila o svojim trenutnim aktivnostima i planovima.

Nevena se pre godinu dana ostvarila kao majka, posvetila se roditeljstvu i porodici, pa se zbog toga malo povukla sa muzičke scene, a uskoro sledi njen veliki kam bek!

- Na muzičkoj sceni se mnogo toga promenilo i mnogo se snima. Ja pratim trendove, ali ipak sam rešila da me malo nema dok ne spremim materijal. Snimila sam do sad pet pesama za novi album koji će imati disko-pop zvuk, što je nešto drugačije od onoga što sam do sada radila.

U braku je srećna i zadovoljna, a za svog muža kaže da joj je velika podrška.

- Nikola (suprug) vrlo dobro poznaje muziku, pažljivo prati šta ja radim, ponekad ima jako dobre ideje, a bogami ume i da kritiku - rekla je Nevena sa osmehom.

Pevačica je potom zajedno sa pevačem benda, u studiju otpevala čuveni hit Masima Savića "Stranac u noći" i podsetila na svoje sjajne glasovne mogućnosti, a tokom njenog izvođenja posebno je uživala voditeljka Suzana Petričević.

U emisiji se potom pojavila Divna Milovanović, lajfkouč specijalizovan za muško ženske odnose.

- Sreća kao trenutno osećanje postoji, ali da nam se skocka sve baš onako kako zamislili, to je malo teže - rekla je Divna i dodala da je najveća umetnost biti srećan u okolnostima koji nisu baš po našoj volji.

Na pitanje voditeljke kako se specijalizovala baš za temu muško ženskih odnosa, ona je rekla da je i sama prošla kroz buran period tokom razvoda sa svojim bivšim suprugom, ali je tu krizu uspešno prevazišla i odlučila da svoja iskustva podeli sa ljudima koji nailaze na poteškoće u emotivnim vezama.

- Počela sam kao novinar i ta želja da se snimam i pričam je uvek postojala, ali nisam našla temu koja me dovoljno inspiriše, pa sam rešila da je sama napravim - kaže Divna i dodaje:

Ako pričamo o partnerskom odnosu, ljuubav je veština, a ne samo čista spontana emocija. Moramo naučiti da volimo sebe. Žene često imaju problema sa muškarcima koji ne vole sebe, pa onda i same prema sebi počnu da izgrađuju loš i negativan odnos.

