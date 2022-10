OTKRIVENI ŠOKANTNI DETALJI IZ ŽIVOTA LAZE KOSTIĆA! Pesnik se skidao na sred ulice i pravio skandale SVI VIKALI ENO GA LUDI LAZA

U južno bačkom okrugu rođeni su mnogi veliki ljudi koji su zadužili srpsku kulturu. Laza Kostić, Mileva Ajnštajn i Isidora Sekulić samo su neka o njih.

Inspirisan ličnošću Laze Kostića, Petar Viđikant otvorio je muzej u Kovilju posvećen ovom velikom pesniku, ali i posebnom i neobičnom čoveku. U emisji Kojekude po Srbiji, Viđikant je ispričao zanimljive anegdote o Lazi Kostiću.

- Skidao se do pojasa i trčao ulicom. To je za to vreme bilo veoma neobično. Svi su vikali eno ga ludi Laza! On je u tome uživao i jako je vodio računa o svom telu. Čak je fizička aktivnost dobro uticala na njegovo stvaralašvo. Njegov poznati stih kaže: Među javom i međ snom. Za njega se može reći da je bio je među duhom i međ telom - kaže Viđikant.

On je ispričao da se veruje da je Kostić preveo čuveno Hamletovo pitanje "Biti il ne biti pitanje je sad", na urnebesno smešan način. Kostićev prevod je glasio: "Trt mrt život ili smrt!"

- Laza Kostić je učestvovao u čuvenim Koviljskim kalamburima. To su šaljive priče koje su Koviljčani pričali na klupama ispred kuća. On je u tome redovno učestvovao i bio odličan pripovedač. - rekao je Viđikant i ispričao jedan Koviljski kalambur:

- Bio je jedan pas koji je po ceo dan lajao i nervirao komšije. Oni se dosete da ga nahrane sa dosta slane vojvođanske šunke. Pas od šunke mnogo ožedni i oni mu naspu ogromnu količinu ledene vode. Pas navali na vodu, ali pošto je bila ledena promukne i prestane da laje.

Kurir.rs

