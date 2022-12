Osnivač benda The Prodigy: EXIT je naš omiljeni festival, obožavamo ljude u Srbiji

„EXIT je naš omiljeni festival. U Srbiji smo nastupali kada im je bilo najteže, imamo posebno mesto u njihovim srcima i obožavamo ljude tamo“ – izjavio je svojevremeno Liam Howlett, idejni tvorac, osnivač, autor svih pesama, muzička i pokretačka sila najuticajnijeg elektronskog punk sastava The Prodigy. Neraskidiva veza kultnog benda sa ovdašnjom publikom započeta je 8. decembra 1995. godine u beogradskoj Hali Pionir, istorijskim muzičkim događajem koji je promenio Srbiju, a ova veza produbljena je tokom dve decenije EXIT festivala.

VIDEO: The Prodigy: EXIT je naš omiljeni festival!

Prvi koncert ovog kultnog sastava u Srbiji organizovan je na inicijativu renomiranog muzičkog kritičara Dragana Ambrozića, dok je u organizaciji učestvovao i menadžer produkcije Zlatko Jošić. Povodom velikog povratka benda na EXIT 2023, Ambrozić je izjavio da The Prodigy znaju da dolaze „na svoje mesto, kod svojih ljudi, zato što delimo zajednički san“.

„To daje novu energiju svima koji su ih već slušali i svima koji do sada nisu imali priliku da dođu na EXIT, svim ljudima koji su svesni da su čuda moguća u ovoj zemlji, ako ih dovoljno snažno želimo. EXIT je baštinik tog zajedničkog sna, koji je počeo jednim koncertom, a koji se umnogostručio i ostvario baš kroz EXIT“ – ističe Ambrozić.

Dolazak grupe The Prodigy 1995. godine bio je prvi veliki koncert u zemlji pogođenoj ratovima i sankcijama. U to vreme, album „Music For The Jilted Generation“ tresao je svetsku scenu, učvršćivao kultni status i postajao epitom novog, hibridnog rave punk pokreta, ali i glas odbačene generacije. U Hali Pionir je tada premijerno izvedena pesma „Breathe“, a po drugi put ikad odsviran je „Firestarter“. Liam Howlett, autor ovih, ali i svih drugih pesama grupe The Prodigy, ispitivao je reakcije publike na zvuk predstojećeg albuma „The Fat Of The Land“, koji će se narednih godina upisati u muzičku istoriju kao okidač planetarnog ludila za elektronskim zvukom. Uz „No Good“ bendu se na bini pridružila devojka iz publike, a ta scena ostala je upamćena kao „trenutak u kom je Srbija ponovo zaplesala sa svetom“.

„Naravno da se sećamo tog koncerta, bili smo vrlo svesni svega što se dešavalo. Strašno smo ponosni i dirnuti kad sa ljudima iz Srbije pričamo o tome, povezani smo ljubavlju i poštovanjem. Srbija je jedna od duhovnih kuća benda Prodigy, zauvek će biti snažna veza između nas“ – prisetio se Liam Howlett u jednom od intervjua, gotovo dve decenije kasnije.

The Prodigy, nosioci glasa i ritma odbačenih, susreli su se sa izgubljenom generacijom mladih i pružili im novu energiju, snagu, osećaj slobode, bunta i revolucije kroz muziku. Ta veza je kroz godine produbljena na EXIT festivalu, a energija nastavlja da živi gotovo tri decenije kasnije, kroz stare i nove generacije koje su shvatile jedinstvenu, društveno angažovanu poruku benda.

„Ta poruka je vrlo jednostavna i jasna – može se biti drugačiji, može se živeti svoj život onako kako si ti to zamislio, i svakoj generaciji je ta poruka prirasla za srce. Prodigy su u tome odigrali važnu ulogu, oni su potvrdili da je EXIT deo tog sna da čovek može živeti dostojanstveno i po svojim merilima. Oni su jedno od najvažnijih iskustava koje je EXIT doneo i održao u ovoj sredini, i EXIT i Prodigy na neki način zajedno spašavaju muziku kao autentičan umetnički čin“ – zaključio je Ambrozić.

Domaća publika koja je proživela „The Prodigy experience“ zahvalnost je iskazala obaranjem rekorda posećenosti Glavne bine svakim njihovim dolaskom na EXIT, a svoju privrženost bend je kroz godine izrazio vraćanjem na dobro poznatu pozornicu iznova i iznova. Da su uticaji i inspiracija između ovog kultnog sastava i našeg društva recipročni, svedoči pesma „Medicine“ sa albuma „The Day Is My Enemy“, za koju je Liam Howlett u direktnoj prepisci sa fanovima na platformi Reddit izjavio da je inspirisana tradicionalnim balkanskim zvukom.

Za vreme turneje na kojoj su promovisali upravo ovaj album, The Prodigy su 2016. u poslednjem trenutku izmenili svoj raspored kako bi te godine nastupili na EXIT festivalu, čemu je prethodila anketa u kojoj se čak 92% od preko 25.000 ljudi izjasnilo da ponovo želi da čuje electro-punk velikane u Srbiji. Ova anketa stigla je do benda, koji je prelomio i upisao čak četvrti uzastopni datum u svoj kalendar, kako bi još jednom ucrtali Petrovaradinsku tvrđavu na mapi. Ovo je, ujedno, bio i njihov poslednji nastup na Exitu.

The Prodigy je najavio veliku povratničku turneju za 2023, na kojoj će obići najveće evropske festivale, a koja već u ovom trenutku uživa status najtraženije turneje za narednu godinu. Tu je neizostavno upisan i EXIT Univerzum, na kom će publiku još jednom lansirati „Out of Space“.

Promo tekst