PRVO JE ZAVRTEO, ONDA OBGRLIO I ZATIM UBIO! Jovanović učestvovala u najstrastvenijem ubistvu u Milanu: "OSTALA SAM BEZ TEKSTA"

Operska pevačica Jadranka Jovanović pričala je o svojim nagradama. Rekla je da je za nju, nekada, najveća nagrada bila jer nema niti jednu nagradu.

Akcentovala je da je umetnost vrsta davanja svog talenta, emocije... Pa je spomenula da su u jendom periodu nagrade samo počele da se ređaju.

Nedugo zatim, spomenula je najstrastvenije ubistvo na sceni, a to je bilo kada je izvodila operu sa Hose Karerasom.

- On me najbolje, odnosno najuverljivije ubio. Pevali smo u Milanu u teatru Karkano, a opera je bila Karmen. Dakle, ne mogu to da opišem, čak mi je i Plasido Domingo bio partner i još mnogi drugi pevači. Ali, mene je Kareras zavrteo oko sebe i tako me je strasno, ljubavno obuhvatio i onda me je zaista tako ubio. Mi u muzici, za razliku od glumaca, imamo tačno određen tempo jer muzika ide i sve je u ritmu - rekla je operska pevačica.

