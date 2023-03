OTAC NIJE MOGAO DA GLEDA OČIMA SNAJKU, A ONDA JE DOŠLO DO PREOKRETA: Sin je IZGURAO SVOJE, a evo i KAKO

“Prsten sudbine” je nova TV serija na Kurir televiziji koja je uspela da osvoji srca brojnih gledalaca.

Svi su ostali zaleđeni kada su saznali da je novi direktor „Čerkasi – Silikatbuda“ Anjin bivši momak Denis koji je već počeo da postaje miljenik ženskog dela publike. Prateći ovaj par vidimo da na kraju dobru uvek pobedi, budući da Anju na početku nije voleo Denisov otac, kao i da su njena dobra duša i iskrene emocije pomogle da pridobije srce gospodina Grigorija.

Denis je sin bogataša, a iako se očekuje da će biti "tatin sin" on se za svoju ljubav bori.

Postavlja se pitanje zašto roditelji teško prihvataju ljubavne partnere svoje dece.

Stalni sukob između roditelja i dece je neizbežan, bilo da je to u ranijim godinama ili kasnijim. Mlađe generacije uvek dovode u pitanje način života starijiih i obrnuto, a često možemo da čujemo da su roditelji nezadovoljni izborima života, partnera, društva itd. svoje dece.

Kako smo mogli da čujemo ranije, prema Frojdu, mlađa generacija muškaraca ima svoje zaključke o ženama, dok njihovi očevi vide drugačiju sliku.

Tata bi sinu izabrao potpuno drugačiju ženu od svoje, a sinovi to neće želeti jer misle da oni znaju najbolje. Sve to dovodi do sukoba. Očevi će ukazivati na greške, a sinovi će dokazivati da ovi nisu u pravu.

