SKRILLEX – Alternativa u pop kulturi

Prošli put kad je nastupao na Exitu, otkazao je let i ostao na Tvrđavi do kraja festivala. Vraća se sa još bogatijom diskografijom, svestan hajpa koji ga prati

Sonny Moore ili Skrillex intrigrantna je pojava u pop kulturi. U isto vreme ga možete čuti na radio stanicama koje će nakon njegove pesme pustiti Adele, kao i na alternativnim rok plejlistama ili po opskurnim EDM subredditima.

Skrillex launches into EXIT Universe 2023!

Prigrlio je izgled momka koji preferira gitare, ali je postao poznat po tome što ne preza da sempluje malo poznate palestinske vokale. Ovaj večiti dečak vraća se na EXIT u godini koja je izuzetno važna za njega. Prošle godine se bavio mentalnim zdravljem, a onda iznenadio sa čak dva nova albuma u izuzetno kratkom periodu.

Iako nema festivala na kojem nije nastupao, malo koji pamti dobro kao EXIT. I to je zaista činjenica. Došao je na tadašnjem vrhuncu svoje karijere, a srpska publika ga je prihvatila dobro kako samo ona to ume. Već na početku seta bilo je jasno da se radi o izvanrednom događaju. Vikao je da voli Srbiju i dao više nego što je sa scene možda ikome do tada. Te 2014. godine, Skrillex se popeo na Glavnu binu EXIT festivala pred rekordan broj posetilaca, a ostao upamćen po jednom od najenergičnijih setova u istoriji Glavne bine.

Skrillex live @ Main Stage 2014

Godinama kasnije su njegove kolege dolazile da provere ono što im je pričao, da je EXIT najbolji evropski festival! Nije tajna da je Sonny posle tog nastupa i prelaska na mts Dance Arenu, otkazao čarter let i produžio ostanak u Novom Sadu. O svom trošku je nastavio sa celim timom još nekoliko dana na festivalu, posetio različite bine, a iznenadio i nastupajući na njima.

Sonny Moore je muzikom počeo da se bavi kroz bendove, a potreba za ortaklukom u studiju ga nikada nije napustila. Ovaj momak pravio je pesme za najveće pop zvezde, kao i sa najokorelijim pankerima, pokorio je EDM i pokupio najprestižnije muzičke nagrade.

foto: EXIT Promo

Interesantno je da je prvo bio pevač u post-hardcore grupi From First to Last. Priključio im se 2004. godine i u naredne dve snimio po jedan album. Oformljuje novu grupu sa kojom kao solo artist zagreva za koncerte bendova kao što su All Time Low ili Rocket Summer. Ljudi se polako gurkaju među sobom i govore da je neko na koga treba obratiti pažnju.

Pod svojim pravim imenom, Sonny Moore na MySpace baca „Gypsyhook“, besplatni EP sa tri pesme koji ga dovodi do producenta koji je takođe u tom trenutku bio u usponu. Noah Shain mu nije muzički odgovarao, što je možda u trenutku bila i dobra stvar jer se tada rađa i producent kakav je danas. Brzo prekidaju saradnju i počinje da objavljuje muziku pod imenom koje danas ceo svet zna, a uz vrlo opisno nazvani EP „My Name Is Skrillex“. Bezrezervno se predaje dubstep zvuku i ponovo nudi svoju muziku bez očekivanja novčane nadoknade, bar u tom trenutku. Postaje sinonim za taj žanr, iako ga prevazilazi. Vraća mu se da bi crpeo inspiraciju, ali i da bi ga obogatio. Sledeća studijska izdanja, tokom 2010. godine, doživljavaju umeren uspeh, a već 2011. mu donosi pet nominacija za Grammy nagrade, od čega osvaja tri. Vole ga i u Britaniji, gde ga BBC stavlja na prestižnu Sound of listu.

Na album se čekalo do 2014. godine, kada dobijamo „Recess“, dok su drugi i treći stigli prošlog meseca, sa samo nedelju dana razmaka. Daleko od toga da je u međuvremenu sedeo na rukama. On i Diplo su napravili projekat Jack Ü i uz vokale Justina Biebera dominirali radio stanicama. Paralelno se radilo i na Bieberovim albumima, a sa Boys Noize je oformio grupu Dog Blood. Svoj 27. rođendan je proslavio tako što se udružio sa članovima prvog benda i izbacio singl „Make War“. Producirao je i miksovao album američkih rok legendi iz grupe Incubus.

foto: EXIT Promo

Treba pomenuti da je njegov redovni saradnik Poo Bear, kao i da je više puta zasolio moderni K-pop, podsetio više puta javnost na genij kakav je Missy Elliott, a pre dve godine je iznedrio globani megahit „In da Getto“. Za svoje studijske veštine dobio je usput još pet Grammy nagrada! Njegova muzika našla se u čak 24 video igre! Da je neizostavan u popularnoj kulturi govori i činjenica da je radio muziku za animirani hit film Wreck-It Ralph, u kojem se čak kratko i pojavljuje.

U dokumentarcu koji je RedBull Music napravio o njemu, pričao je o tome da svet menjaju stvari koje nisu namerene, već da se ljudi kače za autentično i iskreno. Paralelno je pokazao koliki trud ulaže u svoje nastupe, dok je u mesecima pred nastup na megafestivalu Coachella, izgradio svemirski brod da iz njega nastupa!

How Skrillex Built A Spaceship For Coachella

Four Tet i Fred Again su mu najbolji drugari ovih dana, takođe superproducenti, ali izuzetno skromni momci. Viđeni su u metrou na putu do rasprodatog Medison Square Gardena. Njih trojica nastupali su cele noći pred 20.000 ljudi i napravili atmosferu kao da su pred 20 najbližih ortaka u nekom podrumu. Isto se očekuje i na Exitovoj Glavnoj bini – Skrillex je od prvog nastupa na Exitu do danas postao samo veći. A znajući iz prve ruke koliko se dobro proveo prošli put, ne treba se preterano iznenaditi ako i ove godine produži svoj ostanak na Tvrđavi.

