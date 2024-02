OD PINKOVIH ZVEZDA DO BEOVIZIJE! David Radosavljević sada ljubi URAGANKU, a nekada je voleo ovu kontroverznu plavušu

David Radosavljević i Bojana Radovanović sa pesmom "No, no, no" pokušaće da stignu do finala "Pesme za Evroviziju".

Život mladog Davida Radosavljevića je vrlo interesantan, posebno ljubavni. Naime, pre nekoliko godina on je bio u vezi sa Emom Radujko, koja je kasnije pričala da je raskid teško podnela.

Raskid su oboje preboleli, a onda su mediji pisali da je on sada u vezi sa Jovanom Radić iz grupe "Hurricane".

"Zaljubljena sam u muziku. Te emotivne stvari bih zadržala za sebe. Pred kamerama sam poslovna Jovana, a privatno sam drugačija", rekla je zagonetno Jovana za "Novu".

