HLADNO VREME, KLIZAVE ULICE, SO I PESAK NA PUTU: Da li je vaš automobil spreman za zimu?

Hladno vreme, klizave ulice, so i pesak na putu. Svi problemi koji nisu predstavljali poteškoće za vozilo tokom leta, mogu da zabrinu vozače već u prvim hladnim danima. Pravilna priprema četvorotočkaša za zimu pomoći će da ovaj period prođe sa što manje neprijatnosti. Prvenstveno, dužni smo da se pridržavamo zakonom propisane obaveze zamene letnjih na zimske gume. Iako većina ljudi odlaže ovu obavezu i smatra je manje bitnom, činjenica je da nam upotreba pravog seta guma, prilagođenog vremenskim uslovima, obezbeđuje pre svega, sigurnu vožnju, kako po nas same, tako i za ostale učesnike u saobraćaju. Pored zimskih guma, poželjno je da proverimo ispravnost akumulatora, dopunimo ili zamenimo antifriz, proverimo filtere ulja, vazduha i goriva, ali i da svom vozilu obezbedimo i glavni pokretač svega, a to je stabilno gorivo, koje će obezbediti optimalnu funkcionalnost motora čak i na najnižim zimskim temperaturama.

Pad spoljne temperature u najvećoj meri izaziva dodatnu brigu kod vlasnika vozila sa dizel motorima, obzirom da već na temperaturama ispod nule može doći do formiranja kristala parafina, zamućenja i zgušnjavanja u dizel derivatima, što kao posledicu može da ima neočekivane neprijatnosti prilikom startovanja motora automobila. Što je temperatura niža, veličina kristala se povećava, te raste verovatnoća za zastoj protoka goriva kroz filtere i otežani start motora. Da bi obezbedili normalnu funkciju motora preporučuje se upotreba zimskog dizel derivata čija formula obezbeđuje optimalnu funkcionalnost vozila i na najnižim zimskim temperaturama. Pored standardnog zimskog dizela, potrošačima su na raspolaganju i aditivirana dizel goriva sa poboljšanim niskotemperaturnim karakteristima, koja, u poređenju sa standardnim dizelom, sadrže i komplekse aditiva poslednje generacije čime se obezbeđuje efikasnije sagorevanje goriva, bolja startnost, veća snaga i stabilniji rad motora. Osim poboljšanih performansi motora, aditivirana goriva sadrže i specijalnu komponentu za zaštitu motora od korozije koja pruža dodatnu zaštitu čitavom sistemu za gorivo.

Prilikom pripreme vozila za predstojeće mrazeve i niske temperature, neophodno je da se uverimo da su svi elementi u besprekornom stanju. Ne treba zanemariti ni značaj kvaliteta motornog ulja koje sipamo jer je poznato da ulje na nižim temperaturama menja viskozitet što može prouzrokovati dodatne probleme prilikom startovanja motora. Bezbedna i udobna vožnja zahteva i našu ličnu odgovornost, i iz tog razloga važno je na vreme započeti sveobuhvatnu proveru stanja automobila, ali i odabrati odgovarajuće pogonsko gorivo koje će obezbediti stabilan i pouzdan rad motora čak i na ekstremno niskim temperaturama.

Kurir

Autor: Kurir