NOVI STANDARDI U AUTO-INDUSTRIJI: Prestižno priznanje Kapetan Miša Anastasijević uručeno generalnoj direktorki Delta Auto Grupe Aleksandri Đurđević

BEOGRAD - Prestižno priznanje za ”Poslovnu viziju i nove standarde u auto-industriji” uručeno je Aleksandri Đurđević, generalnoj direktorki Delta Auto Grupe. Priznanja ”Kapetan Miša Anastasijević” dodeljena su u okviru projekta “Put ka vrhu”, na svečanosti u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu.

Ovo priznanje se dodeljuje već 19 godina, sa ciljem afirmacije privrednog stvaralaštva Srbije, ove godine je u organizaciji „Media invent“ u Novom Sadu, Privredna komora Vojvodine i univerziteta u Novom Sadu i Beogradu.

„Digitalizacija, prodaja kroz koncept virtuelne realnosti, ponuda električnih vozila i zalaganje za poboljšanje infrastrukture, samo su neke od inovacija uvedenih u skladu sa najsavremenijim BMW standardima. Naša vizija je zapravo stavljanje klijenta u fokus apsolutno svakog zaposlenog u kompaniji i potpuno individualan pristup. Upravo se na našem tržištu, i to među prvima u svetu, implementiraju neki od najsavremenijih projekata, što je BMW grupa prepoznala tako sto je Delta Motors timu dodeljen Sertifikat izvrsnosti u poslovanju, kao i prestižna nagrada BMW Presidents Award. Međutim, pravi je uspeh kada je to prepoznato na regionalnom nivou, jednom od najprestižnijih priznanja ‘’Kapetan Miša Anastasijević’’, a pravo to što se nagrada odnosi na viziju i uvedene inovacije, za nas kao kompaniju ima najveću vrednost.“- izjavila je Aleksandra Đurđević, generalna direktorka Delta Auto Grupe.

(Kurir.rs)

Kurir