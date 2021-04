NOVA OGRANIČENA SERIJA MODELA MERCEDES-AMG: Sportski izgled i veća individualizacija modela CLS!

CLS će doći na startnu liniju u aprilu 2021. godine sa izoštrenim dizajnom. Posebno prednji deo, sa posebnim rešetkama hladnjaka, još snažnije izražava dinamiku kupea sa četvoro vrata. Istovremeno, unutrašnjost je nadograđena dodatnim kombinacijama kože i ukrasnim elementima, kao i sa novom generacijom volana. Poslednja generacija dizel agregata sa integrisanim starter-generatorom proširuje asortiman modela. Strogo ograničena serija specijalnog model Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ (kombinovana potrošnja goriva 9.0-8.7 l/100 km; kombinovana CO2 emisija 206-199 g/km) čini sportski ekskluzivni vrhunac.

Modernizovan model CLS proslavlja svoju svetsku premijeru u aprilu, a prvi modeli dolaze kod evropskih dilera u julu. Zahvaljujući sveobuhvatnom unapređenju prošlog leta sa novim sistemima za pomoć u vožnji, MBUX (Mercedes-Benz User Experience) multimedija sistemom i ENERGIZING Comfort funkcijom, CLS je tehnološki već ažuriran.

Kao coupé, zajedno sa roadster i kabriolet modelima, CLS pripada kategoriji “dream cars” (vozila iz snova) brenda Mercedes-Benz. Do danas, kupcima širom sveta je prodato više od 4 miliona primeraka, uključujući i više od 450,000 CLS modela od lansiranja prve generacije 2004. godine. Kina je bila najveće tržište za CLS Coupé u 2020. godini, a slede tržišta Južne Koreje, SAD i Nemačke. Razlog koji kupci najčešće navode za kupovinu CLS-a jeste njegov dizajn: sportski duh je pravi luksuz u ovom segmentu.

Sada, CLS pokazuje još sportskiji izgled. Ulazni model sa AVANTGARDE eksterijerom kao standardnom opcijom ima nov prednji branik sa upečatljivim usisnicima za vazduh, dve ukrasne lajsne sa strane i sa prednjim razdelnikom u hrom srebrnoj boji. Zadnji branik poseduje umetak u crnoj boji sa izgledom difuzora kao i lajsnu u hrom srebrnoj boji. Dostupna su dva nova izgleda 19-to inčnih točkova od lake legure: sa 5 duplih kraka ili sa višestrukim kracima. Ukoliko je CLS opremljen AMG Line paketom opreme, sportski duh je dodatno naglašen. Ovaj paket uključuje AMG-specifični prednji branik sa “A-krilom”, prednji spojler u hrom srebrnoj boji, sportski prepoznatljivi usisnici vazduha sa vertikalnim rešetkama i aerodinamički oblikovane usmerivače vazduha (tzv. “flicks”) u crnoj boji visokog sjaja. Ostale karakteristike uključuju AMG oblogu pragova sa bočne strane i AMG spojler na poklopcu prtljažnika. U kombinaciji sa AMG line paketom, dve nove boje se mogu izabrati za 20-inčne točkove od lakih legura s viskom sjajem u dvobojnom izgledu: termolit siva ili crna u visokom sjaju.

Svi modeli sa AVANTGARDE ili AMG line paketima opreme dobijaju novu rešetku hladnjaka. Posebne karakteristike ove rešetke su Mercedes-Benz uzorak (trodimenzionalni obrazac sa znakom sa hrom-sjajnim površinama), rešetka u crnoj boji visokog sjaja sa hromiranim uloškom i integrisana Mercedes-ova zvezda. Nova boja za CLS je “spectral” plava metalik. Pored prepoznatljive spoljašnjosti, poboljšana je i unutrašnjost. Dve nove obloge, uključujući i centralnu konzolu, dostupne su u smeđem orahu i sivom drvetu visokog sjaja. Paleta presvlaka kožnih sedišta takođe je proširena: dve nove kombinacije boja su neva siva/magma siva i sienna braon/crna. Kao deo unapređenja, CLS dobija redizajnirani, multifunkcionalni volan u nappa koži. Kraci upravljača su u crnoj boji visokog sjaja sa srebrnom hromiranim okvirom, papučice na upravljaču su u hrom srebrnoj boji.

foto: Mercedes Benz

Sa Driving Assistance paketom (opciono dostupan), vozača podržavaju Active Distance Assist DISTRONIC i Active Steering Assist sistemi. U ovom slučaju, volan koristi kapacitivni princip za detektovanje vozačevih ruku. U obruču volana nalazi se dvo-zonska senzorska podloga. Senzori na prednjoj i zadnjoj strani naplatka registruju da li su ruke vozača na volanu. Sada nije potrebno kretanje volana da bi se obavestili sistemi pomoći u vožnji da je vozač ima kontrolu. Ovo poboljšava jednostavnost za upotrebu tokom vožnje u polu-automatizovanom režimu.

Mogući viši stepen individualizacije

Čak 250 stručnjaka kompanije Mercedes-Benz designo u Sindelfingenu mogu po želji transformisati CLS-a u vrlo personalizovano vozilo. Izbor je takođe povećan za ove posebne opcije: novi su, na primer, specijalni lakovi jupiter crveni, kašmir beli magno i smaragdno zeleni. Oni su dostupni za sve verzije opreme.

Dvobojni “designo” enterijer sa eskluzivnom napa kožom je sada dostupan u 5 novih kombinacija: klasična crvena/crna, “saddle” braon/crna, tartufo braon/crna, tamnobela/crna I “jahta” plava/crvna.

Oštar u mnogim detaljima: Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+

Mercedes-AMG je unapredio sportski, vrhunski model sa brojnim vizuelnim karakteristikama i atraktivnim paketima opreme. Standardne inovacije na modelu CLS 53 4MATIC+ uključuju redizajnirani prednji deo sa sportskim AMG branikom u obliku A-krila sa crnim otvorima i vidljivim vazdušnim zavesama, kao i sa AMG specifičnom rešetkom hladnjaka sa vertikalnim šipkama. Okruženje okvira vetrobranskog stakla je napravljeno od poliranog aluminijuma ili, u kombinaciji sa Night paketom, u crnoj boji visokog sjaja. Spoljna ogledala su u boji vozila. Ovde su izuzetak modeli sa AMG Night paketom ili AMG Exterior II Carbon paketom: ogledala su u ovom slučaju u crnoj boji visokog sjaja ili imaju kućište od karbonskih vlakana. Mercedes-AMG vozači takođe će upravljati CLS-om sa poslednjom generacijom volana koji je ovde u napa koži i sa poznatim AMG dugmadima na volanu. U pogledu opcionih dodataka, dva nova paketa omogućavaju da ovaj coupé biće još sportskiji: AMG Night II paket, dostupan u kombinaciji sa AMG Night paketom, uključuje rešetku hladnjaka, Mercedesovu zvezdu pozadi i tipografiju u zatamljenom hromu.

AMG DYNAMIC PLUS paket poboljšava dinamiku u nekoliko aspekata. Čeljusti kočnica u crvenoj boji sa crnim AMG slovima dodaju vizuelni vrhunac u eksterijeru. U unutrašnjosti, AMG Performance volan u napa koži/DINAMICA microfibre zaokružuje paket sportskom elegancijom. Sa dodatnim “RACE" režimom vožnje sa Drift opcijom mogu se iskusiti sportske performanse sa trkačke staze.

CLS 53 4MATIC+ kombinuje snagu od 320 kW (435 kS) sa sportskim stilom i visokom efikasnošću. Integrisani starter-generator isporučuje dodatnih 16 kW snage i 250 Nm obrtnog momenta i napaja 48-voltnu mrežu. Ovako ujedinjuje starter i alternator u jednom električnom motoru koji je integrisan između motora i menjača. Ovo, kao i inteligentno turbo-punjenje sa električnim, pomoćnim kompresorom (eZV) i turbopunjačem izduvnih gasova, teže istom cilju: ponuditi performanse i dinamiku vožnje karakteristične za AMG, istovremeno smanjujući potrošnju goriva i emisije štetnih gasova. Izuzetno brzo menjanje AMG SPEEDSHIFT TCT 9G menjača, potpuno promenljivi AMG Performance 4MATIC+ pogon na sva četiri točka i AMG RIDE CONTROL+ vazdušno ogibljenje takođe doprinose dinamičkom iskustvu vožnje. Performanse za individualiste: limitirani Mercedes-AMG modeli Planirano je samo 300 jedinica nove limitirane serije. Za lakiranje, kupac može birati između belog magno kašmira i sivog magno selenit boje. Iznad bočnih tragova su trkačke linije. Na Edition modelu u kašmir beloj magno boji, one su u tamno sivom metalik sjaju. Ukoliko je CLS u selenit sivoj magno sivoj boji, ove linije su crnog nemetalnog sjaja. Obe varijante linija su istaknute crvenim nemetalik sjajem.

Deo standarda su AMG 20-inčni točkovi od lakih legura sa AMG 5 dvokrakih krakova, obojeni su u crnu boju i sa sjajnom obrubom na obodu, kao i AMG Night paket i AMG Night paket II (više detalja iznad). Sa AMG Night paketom, odabrani spoljni elementi su u crnoj boji viskog sjaja. Tu spadaju razdelnik prednjeg AMG branika, kućište spoljnih ogledala I lajsne oko prozora. Iza B-stuba, ovaj CLS ima toplotno-izolaciono, tamno zatamnjeno staklo. AMG DYNAMIC PLUS paket (za obim opreme, pogledajte gore) takođe se standardno isporučuje u ovom Edition modelu. Kada su prednja vrata otvorena, LED tehnologija se koristi da projektuje trodimenzionalni AMG logo na tlo pored vozila.

foto: Mercedes Benz

Karaktersitike sportskog, specijalnog modela u unutrašnjosti: dvobojna crno/srebrna perla siva AMG napa koža, AMG elementi u karbonu, volan u napa koži i DIMANICA sa kontrastnim crvenim šavovima kao i AMG dugmad na upravljaču i AMG slova na centralnoj konzoli. Pogonski agregati u CLS-u: snažni i efikasni

Pored poznatih benzinskih motora, CLS 300 d 4MATIC predstavljen marta 2021. godine (kombinovana potrošnja goriva 5.8-5.5 l/100 km; kombinovana CO2 emisija 153-144 g/km) ima blagi hibridni pogonski sistem. Njegov dizel motor sa četiri cilindra (OM 654 M) dolazi sa integrisanim starter-generatorom druge generacije i 48-volnim električnim sistemom. Snaga je 195 kW plus 15 kW električnog pojačanja. Rekuperacija energije i sposobnost "jedrenja" sa ugašenim motorom čine ovaj pogon vrlo efikasnim. Elektrifikacija takođe omogućava upotrebu električnog kompresora rashladnog sredstva za sistem klimatizacije. Pregled najvažnijih karakteristika: • Nova radilica motora uvećava hod klipa na 94 mm i samim tim i radnu zapreminu na 1993 cc (ranije vrednosti: 92.3 i 1950). • Pritisak ubrizgavanja je povećan na 2700 bara (prethodno 2500). • Posebno brz odziv i ujednačena isporuka snage omogućena je pomoću dva turbo punjača hlađena vodom, oba sa promenljivom geometrijom turbine. • Rashladni kanal napunjen natrijumom u čelu svakog klipa. Ovim se omogućava brzo smanjenje kratkotrajnih temperaturnih vrhunaca u komorama za sagorevanje u čelu klipa. • Električni kompresor rashladnog sredstva (Electric refrigerant compressor) Što se tiče izduvnih gasova, ovaj najmoćniji četvoro-cilindarski dizel motor takođe ide jedan korak dalje. Njegove komponente uključuju: • NOX katalitički pretvarač za smanjenje i zadržavanje azotnih oksida na izduvnoj grani motora • DPF filter (dizel filter za čestice sa posebnim premazom za smanjenje količine azotnih oksida) • SCR katalizator (selektivna katalitička redukcija; sa kontrolom ubrizgane količine AdBlue-a sredstva) i • dodatni SCR katalizator u donjem delu vozila sa zasebnom kontrolom ubrizgane količine AdBlue-a sredstva Deo asortimana je i dalje četvoro-cilindarski dizel motor bez ISG u modelu CLS 220 d (kombinovana potrošnja goriva 5.1-4.8 l/100 km; kombinovana CO2 emisija 135-128 g/km). Pregled dizel motora:

Šta se do sada dogodilo: opsežno ažuriranje tehnologije leta 2020. godine Unapređenje CLS-a leta 2020. godine fokusirano je bilo na ažuriranje sistema pomoći u vožnji kako bi se pružila podrška vozaču. To je rezultiralo posebno visokim nivoom aktivne bezbednosti. Active Brake Assist CLS kao deo standardne opreme, poseduje Active Brake Assist, koji može da spreči sudar ili smanji njegovu težinu u mnogim situacijama, autonomnim kočenjem. Sistem je takođe sposoban da koči i kod stacioniranih vozila, u situacijama kada pešaci prelaze ulicu na tipičnim gradskim brzinama i čak da spreči sudar, u zavisnosti od situacije. Kao deo Driving Assistance paketa, ovo je takođe moguće i prilikom skretanja tokom nadolazeće trake. Active Speed Limit Assist Niz dodatnih funkcija inteligentnog pogona može se opciono dodati paketu pomoći pri vožnji. One uključuju Active Speed Limit Assist, koji reaguje na promene ograničenja brzine koristeći podatke mape, kao i informacije od Traffic Sign Assist funkcije. Deo opsega prilagođavanje brzine zasnovano na ruti su takođe i otkivanje krivina, kružnih tokova, naplatnih stanica, raskrsnica, kao i skretanja/isključenja sa auto-puta. Ukoliko vozač uključi Active Distance Assist DISTRONIC sa prilagođenjem brzine na osnovu udaljenosti, CLS može čak na odgovori na podatke iz Live Traffic Information sistema. Active Stop-and-Go Assist

Sa Driving Assistance Plus paketom, funkcija Active Stop-and-Go Assist može da preuzme zadatke zadržavanja trake i održavanja udaljenosti od približno 60 km/h u velikoj meri i sa velikom dostupnošću u zastojima na auto-putevima kada se otkriju oznake traka. Vozilo se može automatski pokrenuti do jednog minuta nakon zaustavljanja. Active Steering Assist funkcija može podržati vozača na putevima sa više traka sa funkcijom koridora za hitne slučajeve, što podstiče vozilo da ostane van centra u traci. Na auto-putu, pri brzinama manjim od 60 km/h, vozilo se pozicionira u traci u odnosu na detektovane oznake kolovozne trake I primenjuje inteligenciju roja kako bi svoje usmerenje uskladilo sa ostalim vozilima oko njega.

Automatsko parkiranje i izlazak iz parking mesta

Active Parking Assist funkcija sa PARKTRONIC sistemom i kamerom od 360° omogućava automatski ulazak i napuštanje parking mesta. Sistem olakšava traženje i izbor parking mesta, kao i ulazak i izlazak (ako je vozilo bilo automatski parkirano) bilo paralelno ili parkiranje hodom unazad. CLS je sada takođe u stanju da prepozna i koristi parking mesta koja su, na primer, označena samo kao područja većeg prostora. Kamera 360° prenosi još realističniju sliku na medijski prikaz, koji uključuje prošireni bočni pogled. Kada napušta parking mesto, sistem je u stanju da upozori na saobraćaj iza vozila i u slučaju sumnje, može da zakoči. MBUX (Mercedes-Benz User Experience) Infotejment sistem MBUX (Mercedes-Benz User Experience) značajno je unapređen u modelu CLS u 2020. godini. U standardnoj opremi, CLS ima dva ekrana veličine 10.25 inča/26 cm koji su postavljeni jedan pored drugog za izgled širokog ekrana. Opciono su dostupna dva ekrana 12.3-inča/31.2 cm. Informacije o vozaču i centralnom displeju lako se čitaju na velikim ekranima visoke rezolucije. Opciono dostupan, MBUX Interior Assist takođe omogućava intuitivno upravljanje različitom komfornim i MBUX funkcijama prepoznavanjem pokreta. Jedinstveno za MBUX jeste njegova sposobnost učenja, zahvaljujući veštačkoj inteligenciji. Sa svojim prediktivnim funkcijama, MBUX predviđa šta bi korisnik, na primer, želeo sledeće. Na primer, svako ko često telefonira određenoj osobi utorkom tokom putovanja kući, dobiće njen telefonski broj kao predlog na displeju ovog dana u nedelji. Ostale karakteristike uključuju kontrolu ekrana osetljivog na dodir i upotreba tehnologije proširene stvarnosti za navigacioni ekran kada je navigaciona funkcija aktivna. ENERGIZING Comfort ENERGIZING Comfort kombinuje različite sisteme komfora u vozilu i koristi osvetljenje i muzičko raspoloženje, kao i različite programe masaža za širok spektar “well-being” programa. Leta 2020. godine, ENERGIZING COACH lansiran je i u CLS model. Ova funkcija je zasnovana na pametnom algoritmu i preporučuje program u zavisnosti od situacije i pojedinaca. Ukoliko je povezan Garmin® pametni sat, lične vrednosti kao što su nivo stresa ili kvalitet sna, optimizuju tačnost preporuka. Cilj je osigurati da se vozač oseća dobro i opušteno čak i tokom zahtevnih ili monotonih putovanja.

(Kurir.rs / Mercedes Srbija)