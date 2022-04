KOJI AUTOMOBILI SE NAJVIŠE KVARE? Istraživanje pokazalo: Ovi ljubimci će vas najčešće IZNEVERITI na putu i to zbog jednog dela!

Nemački autoklub (ADAC) je, kao i svake godine, u aprilu 2022. objavio statistiku Službe za pomoć na putu, odnosno intervencija sprovedenih prošle godine na automobilima starosti od 3 do 10 godina. Kao i do sada, najčešće intervencije u 2022. bile su one vezane za akumulatore.

Tokom 2021, akumulator je bila problem u 46,2 odsto slučajeva od ukupno 3,49 miliona kvarova. Godinu ranije, udeo kvarova akumulatora iznosio je 46,3 odsto, što je značajan porast u odnosu na 2019. sa 41,8 odsto. Razlog je pandemija koronavirusa. Zbog toga su se automobili manje koristili, što više slabi akumulator nego česta vožnja.

Teško je odgovoriti zašto se problemi sa akumulatorom ne rešavaju sa napretkom tehnologije. Razloga za kvarove može biti mnogo, a za neke su krivi sami vozači. Ostavite upaljena svetla, ne zatvarajte pravilno poklopac prtljažnika, vozite samo na kratke udaljenosti - u ovim slučajevima je kriv vlasnik automobila.

Sa druge strane, nedostaci proizvoda, loš kvalitet i nepravilno upravljanje električnim sistemom vozila mogu dovesti do problema sa akumulatorom i odgovornost su proizvođača.

Uzrok kvara često zavisi od starosti vozila. Mlađa vozila generalno imaju manje kvarova i samim tim manje problema sa akumulatorom. Kada je vozilo staro sedam godina, povećava se i osetljivost na kvar akumulatora. To se obično dešava kada on dostigne kraj svog radnog veka.

U ADAC statistici kvarova za 2021. godinu procenjeno je ukupno 132 modela vozila. Osnova su bili svi kvarovi tokom 2021. godine koji su zahvatili vozila od 3 do 10 godina starosti (prva registracija 2012. do 2019.) i da su ovi modeli registrovani najmanje 10.000 puta, u najmanje jednoj od godina praćenja. Modeli sa manjim uzorkom se ne ocenjuju.

Uzroci kao što su prazan rezervoar za gorivo ili defekti guma se ne uzimaju u obzir u ADAC indeksu pouzdanosti.

Koji su tipični problemi?

Problemi sa pumpom za gorivo, na primer, statistički se javljaju tek od 10 godina vozila, a zatim postaju sve češći. Problemi sa alternatorom su u porastu od četvrte godine.

Senzor radilice počinje ozbiljnije da se kvari od 2010. godine, pa kada automobili napune 12 godina i njih nema u ovoj statistici. U slučaju svećica, ozbiljniji kvarovi se javljaju relativno rano (prva registracija 2013/2014).

Problemi sa recirkulacijom izduvnih gasova su češći između 2007. i 2013. godine.

Uglavnom, osim akumulatora, vozači će pomoć na putu tražiti i zbog kvara motora ili upravljanja motorom (15,5 odsto), problema sa karoserijem, upravljačem, kočnicama, vešanjem ili menjačem (14,8 odsto), elektronikom (10,3 odsto), gumama (7 odsto), sistem pumpi za gorivo (3,1 odsto)…

U rasponu od 3 do 10 godina starosti najpouzdanijim su se pokazali Toyota Aygo, Audi A1, Renault Captur, Mini, Suzuki Vitara (od 2019. do 2016. godišta), Audi Q3, BMW serije 1, BMW X1, Audi A4, Audi A5, Audi Q5, BMW serije 3, BMW serije 3 coupe, BMW X3, Audi A6 i BMW serije 5.

Spomenimo još neka vozila, Dacia Sandero dobila je vrlo dobre ocene u svim godištima (što je, takođe, veliki uspeh), vrlo dobar je i Volkswagen Polo, a samo je 2012. godište dobilo ocenu ispod vrlo dobrog.

Dacia Duster ima uglavnom ocene dobar, a 2013. godište ocenu odličan. Mercedes-Benz B klasa je vrlo dobar u svim godištima. Mitsubishi ASX je, takođe, odličan i vrlo dobar.

Seat Leon je u svim godištima vrlo dobar. Volkswagen Golf je vrlo dobar, osim 2012. kada je – dobar.

Kia Ceed se kreće od ocene loše (2012. godište) do ocene vrlo dobar (2019. godište). Mazda CX-5 je vrlo dobra, osim 2013. godišta kada je dobra.

Škoda Octavia je vrlo dobra, osim 2013. i 2012, kada je dobila jednu ocenu niže, odnosno dobar.

Modeli koji se nisu proslavili, odnosno nemaju spektakularne rezultate su Smart Forfour, Hyundai i20, Renault Clio, Toyota CH-R, Toyota Corolla, Ford S-Max, Opel Insignia i Volkswagen Sharan.

Zanimljivo, Toyote ne viđamo često u ovoj rubrici, ali ADAC je zabeležio veliki broj problema sa akumulatorima modela CH-R i Corolla.

