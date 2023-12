SNIMLJENA POSLEDNJA EPIZODA! Klarkson, Hamond i Mej završavaju jednu eru, evo gde su napravili KADROVE ZA KRAJ!

Foto: Screenshot The Grand Tour

Čuveni autonovinarski trojac Džeremi Klarkson - Ričard Hamond - Džejms Mej snimio je poslednju epizodu automoto emisije "The Grand Tour".

Na ovaj način stavljena tačka na emisiju koja se već sedam godina prikazuje na platformi Amazon Prime, bar u ovoj verziji, jer se navodno analizira da li nekako mogu da je restilizuju.

Specijal koji je ujedno i poslednja epizoda, snimljen je u Zimbabveu, a emitovaće se sledeće godine. Njih trojica počeli su da snimaju ovu emisiju nakon što su napustili BBC, gde su vodili "Top Gear".

Prema podacima koje je dao Amazon, sezona emisije iz 2018. godine bila je najgledanija od svih koje spadaju u Amazon Original produkciju.

Podsetimo - vesti o poslednjoj epizodi "The Grand Tour" dolaze samo malo nakon što je objavljeno i da je emitovanje emisije "Top Gear", kako je rečeno, "obustavljeno do daljeg", i to posle nesreće koju je doživeo jedan od voditelja.