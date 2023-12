TOJOTIN URBAN SUV KONCEPT NAJAVLJUJE NOVI ELEKTRIČNI KOMPAKTNI MALI TERENAC ZA EVROPU: Moćan izgled i fleksibilna unutrašnjst!

Predstavljanjem novog koncepta urbanog SUV-a Toyota je otkrila svoju buduću strategiju baterijskih električnih vozila (BEV) za Evropu. Prikazan nedavno na godišnjem Kenshiki forumu kompanije u Briselu, ovaj konceptni automobil nagoveštava izgled proizvodne verzije novog višenamenskog električnog vozila na baterije, planiranog za lansiranje na tržište tokom 2024. godine.

Novo vozilo biće najkompaktnije i najpristupačnije u planiranoj gami BEV vozila koju čini šest modela i biće jedan od konkurenata u B-SUV segmentu, za koji Toyota predviđa da će predstavljati jedno od najvećih tržišta BEV vozila u Evropi.

Serijski model biće u ponudi s dve opcije baterija, kako bi ispunio različite potrebe u pogledu dometa i pristupačnosti

Toyota već uživa prestižnu reputaciju u B-SUV segmentu s hibridno-električnim vozilom Yaris Cross, najprodavanijim modelom u svojoj klasi. To iskustvo poslužilo je i prilikom razvoja autentičnog SUV-a s potpuno električnim pogonom, koji je dizajniran kako bi pružio svestranost i ispunio prioritete evropskih kupaca. Takođe, time će biti potvrđeni kvalitet, izdržljivost i pouzdanost koji su glavna obeležja Toyotinog brenda.

foto: Toyota

BESKOMPROMISNI DIZAJN I TEHNOLOGIJA

Toyota Urban SUV koncept ima prepoznatljiv izgled SUV-a, s kompaktnom karoserijom postavljenom na čvrst oslonac i visokim položajem za vožnju. Prostor je maksimalno uvećan, što omogućava fleksibilnu unutrašnjost koja se lako može prilagoditi da bi, pre svega, bilo obezbeđeno dovoljno prostora za putnike, ili tovarnog prostora u skladu s potrebama.

foto: Toyota

Kompaktni SUV biće dostupan u verzijama s pogonom na prednje ili sva četiri točka, a AWD će biti ključan “sastojak” DNK Toyotinog novog automobila. Slično tome, serijski model će ponuditi kupcima izbor između dve opcije baterija, s različitim kapacitetima koji odgovaraju njihovim potrebama i prioritetima kao što su pristupačnost ili domet vožnje.

Svojom sveobuhvatnom strategijom Toyota predviđa budućnost u kojoj se neutralnost ugljenika postiže praktičnim uvođenjem niza proizvoda s naprednim, alternativnim gorivom i tehnologijama pogonskih agregata s nultom emisijom.

1 / 4 Foto: Toyota

U Evropi, Toyota planira da uvede šest različitih BEV modela do 2026. godine. Raznovrsni portfolio elektrifikovanih proizvoda će pomoći Toyoti Motor Europe da ubrzano krene ka svom cilju sveobuhvatne ponude ZEV (Zero Emission Vehicles) vozila do 2035, kao i dostizanja potpune neutralnosti emisije ugljenika do 2040. godine.

Novi detalji i proizvodni model biće otkriveni tokom 2024.

DIMENZIJE

Dužina: 4.300 mm Širina: 1.820 mm Visina: 1.620 mm

