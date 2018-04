KAKO ODOLETI PREPUNOJ PRAZNIČNOJ TRPEZI: Tajna je u malim zalogajima

foto: Shutterstock

Praznična atmosfera, veliki izbor hrane i pića koji se tada nalaze na stolu mame i pokolebaju čak i one koji su čvrsto odlučili da sačuvaju dobro zdravlje i vitku liniju. Međutim, postoji način kako da se ne prepustite svim užicima, a da ipak uživate u prazničnoj trpezi.

Kako? Pomoć sjajnih saveta koje nam je dala doktorka Danijela Karamarković, specijalista ishrane zdravih i bolesnih osoba u Specijalnoj bolnici „Merkur“ u Vrnjačkoj Banji.

Koliko jaja dnevno sme da se pojede tokom uskršnjih praznika?

"Ako nemate nikakve zdravstvene probleme, tokom Uskrsa možete pojesti do tri cela jajeta dnevno, a belanaca može i malo više. Međutim, ako imate povišen holesterol, presavijenu žučnu kesu, pesak ili kamen u žuči, onda je najbolje da od kuvanih jaja pojedete belanca (može i više od jednog) i samo jedno žumance."



Pečenje je nezaobilazno. Koliko i kada ga možemo jesti?

"Upravo sam zato i rekla da se tokom dana mogu pojesti samo tri jajeta jer se uvek pored njih na stolu nađu i neko pečeno meso, ruska salata i druge đakonije koje takođe sadrže zasićene masti i holesterol. Da biste izbegli posledice po zdravlje, treba biti umeren, a to znači da tokom ručka možete pojesti jedno manje parče mesa ili pečenja i samo jednu kašiku salate koja sadrži pavlaku ili majonez (ruska, francuska...)."

Mogu li se salate jesti u neograničenim količinama?

"Sveže salate, kao i svaka vrsta namirnica, ne mogu se uzimati u neograničenim količinama i bilo kad tokom dana. Preporučena količina povrća na dan (kuvanog, grilovanog povrća ili svežeg) jeste oko 500 grama. To u praksi znači da za svežu salatu koristimo malu činijicu, a kuvano povrće (za ručak) treba sipati u dubok tanjir do prvog oboda i jesti uz jedno parče mesa ili ribe i najviše dva parčeta integralnog hleba. Meni od ručka može se ponoviti i za večeru, ali u prepolovljenoj količini u odnosu na ručak. Prevelik unos povrća nosi sa sobom veliki unos vlakana, dovodi do nadutosti... Zdravlje je u malim zalogajima - a ne u preterivanju."

Treba li biti umeren sa slatkišima?

"Torte i kolači i treba da se nađu na stolu kada su praznici, a ne svaki dan. Naravno, to što je za praznik dozvoljeno jesti poslastice nikako ne znači da s njima treba preterivati. Preporuka je da sat do dva posle ručka pojedete jedno parče torte ili dva-tri sitna kolačića. Ostale vrste možemo da ostavimo i probamo drugi ili treći dan Uskrsa."

Šta ako se ipak prejedemo?

"Prejedanje je znak neumerenosti i, ako ne umemo da prepoznamo signale koje nam organizam šalje poput napetosti u stomaku, malaksalosti, tromosti ili mučnine, onda se javljaju i ozbiljniji problemi kao što su crevni (proliv ili zatvor), povraćanje, bolovi u želucu ili napad žuči ili pankreasa, zbog kojih se treba javiti lekaru. Najbolje je da nakon prazničnog obroka izađete i prošetate najmanje pola sata do sat vremena. I ono što nikako ne treba zaboraviti jeste da treba piti dovoljno vode, a ne sokova i drugih napitaka."

Koja je dozvoljena količina alkohola?

"S obzirom na to da je praznik i da sam zagovornik toga da ništa ne treba zabraniti, preporuka je sledeća: mogu popiti dve čašice (0,3 dl) žestokog pića, dve čaše od 1,5 dl vina ili 0,5 l piva. Za žene važi sve upola manje. Alkohol uvek treba piti na kraju obroka."

