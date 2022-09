CRVENA KOŠULJA MU DONELA PRESTIŽNU NAGRADU! Cvetković u emisiji "Pusti Brigu" otkrio kako je dobio ČUVENU ULOGU BANOVIĆ STRAHINJE

Glumac Svetozar Cvetković u prvoj epizodi "Pusti brige" na Kurir televiziji otkrio je kako je stekao svoju čuvenu ulogu Banović Strahinje.

- Banović Strahinju smo radili poprilično davno. Pre jedno 32 godine. Nikita Milivojević je to režirao i tako nenadano me zvao da dođem. To smo strašno lepo radili i radili smo za produkciju grada teatra iz Budve. Igrali smo jedno 10 godina ako ne i više - rekao je glumac.

- Posle tek jedno 5 do 6 godina mi je Nikita otkrio kako sam ja došao do te uloge. On je sedeo u narodnom pozorištu i u njemu imaju oni veliki prozori sa te strane gde sedi direktor pozorišta, pa reditelji. Video me je sa druge strane ulice. Ja sam imao neku crvenu košulju i kada je video tu košulju rekao je ovaj treba da igra Banović Strahinju. Košulja je bila dobre marke i u predstavi je ta crvena košulja bila osnovno dejstvo te radnje - rekao je glumac.

Voditeljka Suzana Petričević dodala je da je glumac dobio za tu ulogu Sterijinu nagradu, a on se potom našalio da je to samo zahvaljujući crvenoj košulji.

