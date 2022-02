KONAČNO VIŠE NISAM SAMO DOBAR MOMAK: Slavko Štimac nakon Mitra u Crnoj svadbi dobio još jednu ULOGU NEGATIVCA

Iako je tek prešao šezdesetu, čuveni glumac i dete filma Slavko Štimac nosi taj epitet jer je pred kamerom više od pola veka. Pred njom je i odrastao, pošto je imao tek nešto više od deset godina kad je zaigrao u filmu "Vuk samotnjak", a s punoletstvom došla je i spoznaja da mu je put kroz sedmu umetnost suđen. Ređale su se role, a iako mu se karijera temelji na onim s kojim publika voli da se poistovećuje, na dobricama i dobroćudnim likovima, poslednje dve uloge potpuno su drugačije.

Nakon negativca Mitra u seriji "Crna svadba", stigao je još jedan "loš momak". U seriji "Područje bez signala", čijih šest epizoda počinje da se prikazuje 19. februara na RTS, glavnog negativca Ragana tumači upravo Štimac. To je čovek koji na sve načine pokušava da osujeti planove stanovnika jednog malog mesta da, uz pomoć došljaka iz velikog grada, obnove lokalnu fabriku i povrate sopstveno dostojanstvo.

- Bio mi je izazov da igram Ragana, jer sam kroz karijeru uglavnom dobijao ponude da igram dobre momke. Svaki čovek koji čini loše stvari pokušava da to na neki način opravda. Tako ja i gledam na likove negativaca - nijedan nije potpuno negativan, ništa nije crno-belo. I Ragan ima neku svoju istoriju i složeniji je nego što to na prvi pogled deluje - objašnjava na početku Štimac, ne skrivajući da mu je bilo zadovoljstvo da na lokacijama od Zagorja i Like do Magreba i Skandinavije snima ovu koprodukciju Hrvatske, Slovenije i Srbije. - Na snimanju je bilo odlično, a posebno mi je bilo zadovoljstvo i uživanje da radim s rediteljem Daliborom Matanićem, čovekom velike energije, punim optimizma i entuzijazma. Inače, serija se bavi univerzalnim ljudskim problemima, a to su osnovno pravo na rad i pravo na život. Rad, radnička klasa, zajedništvo vrednosti su na koje gledamo nostalgično i koje su danas uglavnom zaboravljene - pojašnjava glumac radnju serije, nastale prema istoimenom romanu hrvatskog pisca Roberta Perišića, a na čijem su scenariju radili Hana Jušić, Milan F. Živković i Jelena Paljan, dok je producentkinja Ankica Jurić Tilić. Uz Štimca igraju i Rene Bitorajac, Krešimir Mikić, Jovana Stojiljković, Izudin Bajrović, Goran Bogdan, Tihana Lazović i mnogi drugi.

Svi zajedno bavili su se temom društvenog perioda koji nam nije doneo ništa dobro.

- To je posttranzicioni period, koji je, naročito u zemljama istočne Evrope, doveo do uništavanja velikih preduzeća, ljudi su ostajali bez posla, na socijalnoj pomoći, što je bilo ponižavajuće. Onda su se tu našli neki vešti ljudi, da tako kažem, "muljatori", koji su, poznajući administrativne propise i lokalne moćnike, uzimali ta preduzeća u svoje ruke i za bagatelu ih kupovali... Ja igram baš jednog od tih negativaca, lokalnog tajkuna koji na svaki način pokušava da spreči da se fabrika ponovo dovede u funkciju i da se ljudi ponovo vrate na posao - dodaje Slavko, ponosan na dosadašnji uspeh serije, koja je već osvojila evropsku publiku na festivalima u Francuskoj i Nemačkoj. Na najznačajnijem festivalu TV serija u Lilu Serijas manija 2021, u konkurenciji 60 ostvarenja iz celog sveta, osvojila je Gran pri za najbolju seriju u programu Internasional panorama, kao i nagradu publike na festivalu Serijen kamp u Minhenu.

- Nagrade u inostranstvu pokazuju da serija korespondira sa svim ljudima i da su problemi o kojima govori univerzalni - zaključio je glumac gostujući na RTS.

