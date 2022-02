NAJTEŽE JE NAĆI PUT DO USPEHA, A OSTATI NEUKALJAN: Igor Đorđević o radu s Pavićem i novoj sezoni serije Junaci našeg doba

Prve epizode nove sezone serije Siniše Pavića "Junaci našeg doba", koja se emituje na RTS 1, radim danima od 20 časova, još jednom nameću pitanje šta je to što dela ovog pisca čini toliko univerzalnim i svevremenskim.

Glavni glumac u "Junacima našeg doba" Igor Đorđević, koji tumači lik Miroslava Čičanovića Čička, smatra da je razlog za uspeh Pavićevih tekstova to što svako do nas može da se prepozna u njima.

foto: Vladimir Šporčić, Luka Šarac

- Kada bi se poređale serije Siniše Pavića, od "Vrućeg vetra", preko "Boljeg života", do "Junaka našeg doba", rekli bismo da je Siniša uvek umeo da svojim humorom na pravi način oslika mentalitet i način razmišljanja jednog naroda - kaže Igor i dodaje da to važi i za lik Čička, koga je publika od samog početka serije prihvatila kao čoveka iz naroda, osobu od krvi i mesa koju bismo zaista mogli da poznajemo:

- Oko nas je mnogo "Čičanovića" - ljudi koji pokušavaju da nađu svoje mesto pod suncem i koji traže put do uspeha. Čičko upravo to i radi, želeći da pritom ostane čist i neukaljan, što je i najteže. On je lik iz svakodnevnog života i tu je zapravo njegova najveća snaga.

foto: RTS

Đorđević najavljuje da ćemo u novim epizodama videti kako se Čičko menja. - Jednom sam rekao da je on oportunista, ali to više ne mislim. Evoluirao je, i u drugoj sezoni pokušava da se prilagodi novim moralnim načelima, želeći da i ovu ulogu, u igri koja se zove život, odigra najbolje što može.

Glumac kaže da tremu pred početak emitovanja druge sezone nije imao, zato što zna da je celokupna produkcijska i glumačka postava uradila veliki projekat i jer je svestan da se publika već poistovetila s likovima i prihvatila ih.

foto: RTS

