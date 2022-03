TIKA STANIĆ PROGOVORIO O KOLEGAMA I OTKRIO SA KIM BI VOLEO DA RADI: Možda nije fer prema drugima, ali ONA mi prva pada na PAMET!

Jedan od najpoznatijih glumaca, sa 40 godina karijere, Tihomir Stanić, publici poznat po mnogim ulogama, ističe da su mu mnogi glumci bili uzor, kao što je on mladim glumcima danas.

- Trudio sam se ceo život da budem dobar, 40 godina sam u ovoj profesiji, a ako imam tu titulu znači da su mnogi pomrli kojima sam se divio, divio sam se mnogima, a to su mi bili drugovi. Imao sam sreću da mi to budu drugovi s kojima sam imao dobre i divne odnose. Među njima su Petar Kralj, Đuza Stoiljković, Ljubomir Tadić, imao sam sreću da igram sa Mirom Stupicom, sa velikim glumcima u Novom Sadu, Batom Životićem, Stevanom Šalajićem, Milicom Radaković, sa Ružicom Sokić - kaže glumac za "Blic" i dodaje da Srbija ima blago, a da su to mnogi mladi glumci:

- Mi smo talentovana nacija i imamo mnogo dobrih glumaca. Mladi glumci su divni, bolji su od nas zato što se bore sa svetskim glumcima, a nekada je samo Fest bilo mesto gde smo mogli da vidimo te velike svetske produkcije. Sad zahvaljujući platformama mladi glumci gledaju sve odmah, sve što izađe u svetu mogu da vide i parametrima se rukovode.

Stanić je imao bezbroj velikih uloga među kojima su uloge u filmu "Bekstvo", "Očevi i oci", "Cvetovi zla", ali i poslednja u filmu "Zlatni dečko", ali on je izdvojio ulogu iz filma koji smatra remek-delom.

- Bezbroj filmova, među njima i "Skupljači perja", to je remek-delo, svetski tip i bezbroj drugih. Odrastao sam uz partizanske filmove, voleo sam te glumce - kaže Tihomir, a glumicu koju je izdvojio i s kojom je radio bila je Mira Furlan.

- Skoro je neverovatno reći nekoga, a ne uvrediti druge, ali recimo prvo mi je pala na pamet Mira Furlan. Posle sam imao sreću da igramo zajedno u filmu "Turneja" koji sam sa Svetozarom Cvetkovićem producirao, zajedno smo producirali taj film. Mira je došla iz Amerike da igra u našem filmu.

