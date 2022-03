ODLUKA DA IMAM DECU JE NAJVEĆA HRABROST, ALI I NAJVEĆA GLUPOST: Pet životnih mudrosti Tanje Bošković koje su SMEŠNE ali i ISTINITE

Ovih dana internetom kruži intervju poznate glumice Tanje Bošković koji je dala za emisiju Balkanskom ulicom.

Iako je ova emisija emitovana pre izvesnog vremena, odgovori koje je Tanja tom prilikom dala zaista se mogu svrstati u njenu životnu filozofiju. Istovremeno su i smrešni, ali i surovo realni.

Ovo je pet najzanimljivijih, u kojima se može pronaći svako od nas.

Kad ste imali najviše hrabrosti?

"Kad sam odlučila da imam decu! To je bila najveća hrabrost, ali i najveća glupost! Nikad požalila nisam! Decu sam rodila sama i tu sam platila punu cenu, ali to je moj život! To je moja najveća hrabrost!"

Danas nije moderno ni da muškarac bude muževan, da bude ženi veran i da čuva kuću?

"Posle svakog smaka sveta, dođe bolji svet! Hoće života mi moga. Od ovog mora da dođe bolji, jer ovi je da Bog mili sačuva!"

Šta vam danas najviše nedostaje?

"Pameti! Pameti za život! Što mi bog nije dao pameti? Da mi je radosti, dao mi je lepote, dao mi je decu, dao mi je ljubavi, al pameti mi nije dao...

Muci mi je stalno govorio: "Ti si erotski ne inteligentna!" Što je i istina. Uvek sam bila više vezana za pozorište, nego za život. Pameti za život nisam imala, ali imala sam maštu...Bog negde da, a negde i uzme!"

Koji su vaši poroci?

"Ako mi izuzmete odanost pozorištu do imbencilnosti, drugih poroka nemam. Pušim!! I nikad neću prestati da pušim, cigare su moj izbor. Za moje pare pušim moje cigare na moja pluća, na moja usta. Ovih 42 godine pušim, pevam, igram, imam kapacitet za četiri konja debela. Kadra sam razne stvari činiti. Od svog tela mogu da ga istučem kao šniclu da me bespogovorno sluša i u ovim godinama. Nemam ni jednu bolest i ne pijem lekove."

I za kraj, lepa glumica se u jednom momentu obratila svim ženama i poručila sledeće:

"Žene uzmite se u pamet, manite se ćorava posla. Jedini vaši protivnici ste vi same. I to je skoro po pravilu - ženska crta. Muškarci neće protiv sebe. Žene kidišu tako što otkidaju komad po komad mesa rođenog! To je čudo jedno! Zašto? Ne znam!"

